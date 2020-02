Corey Anderson explique pourquoi il est heureux que Jon Jones ait gagné à l’UFC 247

Corey Anderson pense qu’il aurait pu être le plus grand vainqueur de l’UFC 247.

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a défendu son titre avec succès dans un va-et-vient avec un très match Dominick Reyes samedi dernier à Houston. Et alors que beaucoup pensaient que Reyes aurait dû obtenir le feu vert, le meilleur concurrent Anderson (13-4 MMA, 10-4 UFC), est finalement heureux que Jones ait retenu, car il veut être le seul à finalement vaincre Jones.

“Je savais qu’il était battable”, a déclaré Anderson à TMZ Sports. “J’étais celui qui disait toujours:” Je sais que je peux battre Jon, je sais comment le battre. “Je vois les trous, je vois ce que tu dois faire pour le battre, et Dom est allé là-bas et a fait à peu près beaucoup. Il est allé là-bas et a fait un autre plan de choses que j’avais déjà vues, mais j’en vois tellement plus.

“J’ai plus dans mon tank, et j’ai plus dans mon style dans la façon dont je me bats que Dom ne pense pas que ça va être un problème pour lui. Mais à la fin, je suis heureux que Jon ait remporté la victoire parce que c’est moi qui vais le détrôner. “

Anderson n’a pas vu le combat comme le vol massif que certains ont prétendu qu’il était, et a plutôt reconnu le travail que les deux gars ont accompli pendant leur guerre en cinq rounds. Il est satisfait du résultat, cependant, car il savait que si Reyes avait gagné, l’UFC aurait probablement réservé un match revanche immédiat, mettant ses aspirations pour le titre en attente encore plus longtemps.

“Quand je regardais, je me disais:” Mec, je pourrais perdre cette opportunité d’être celui qui a battu Jon “”, a-t-il expliqué. «Cela aurait pu aller dans les deux sens, surtout quand il a été attrapé avec quelques coups de feu et qu’il semblait avoir été blessé. Dom est généralement connu pour le verser, mais il (était) tellement fatigué qu’il ne pouvait pas le faire.

«Dominick a lancé plus de coups de poing et a atterri plus, mais, en pourcentage, je pense que Jon a atterri plus. Vous pourriez lancer la pièce sur celle-là, elle aurait pu aller dans les deux sens. »

Après avoir mené une campagne acharnée pour un titre décroché jusqu’en 2019, Anderson mène une séquence de quatre victoires consécutives avant son premier combat de 2020, et il espère une deuxième victoire en carrière contre son compatriote Jan Blachowicz lors de l’UFC samedi sur ESPN + 25 au Nouveau-Mexique. le déplacer vers l’avant de la file d’attente pour faire face à Jones ensuite.

De toute évidence, il imagine ses chances de détrôner «Bones» et de capturer la couronne de 205 livres.

