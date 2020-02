Corey Anderson, le favori des paris pour être le prochain adversaire de Jon Jones

Corey Anderson a été désigné par les pronostiqueurs comme le prochain adversaire du champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, après l’UFC 247.

Jones a vaincu Dominick Reyes dans une décision unanime et controversée à l’UFC 247 de défendre une fois de plus sa sangle légère UFC. La question est maintenant qui va être le prochain pour le champion? Selon les paris sportifs, ce sera probablement Anderson.

Le paris sportifs en ligne BetOnline a révélé les probabilités qu’un certain nombre de poids lourds légers soient à côté de combattre Jones. Jetez-y un œil ci-dessous (via Aaron Bronsteter de TSN).

UFC Specials Odds

Corey Anderson 4/5

Jan Blachowicz 11/4

Dominick Reyes 7/2

Stipe Miocic 8/1

Daniel Cormier 12/1

Francis Ngannou 14/1

Israël Adesanya 14/1

Brock Lesnar 22/1

Anderson est le combattant que les cotes jugent le plus susceptible d’être le prochain dans la file pour Jones. À 4/5, cela signifie qu’Anderson est un favori des paris de -125 pour être le prochain pour Jones. Cela signifie que vous devez être de 125 $ pour gagner 100 $. Cela implique qu’Anderson est le favori écrasant pour être le prochain dans la file de Jones, car tous les autres combattants sont des outsiders importants.

Anderson (13-4) a été extrêmement vocal dans son désir de combattre Jones depuis un certain temps maintenant. L’UFC lui a dit qu’il devait être plus excitant s’il voulait obtenir le titre, et il est allé là-bas et a éliminé le meilleur espoir Johnny Walker à l’UFC 244 pour se mettre dans la photo du titre. Anderson mène actuellement une séquence de quatre victoires consécutives et a une fiche globale de 10-4 à l’intérieur de l’Octogone.

Anderson affrontera ensuite Jan Blachowicz à l’UFC Rio Rancho le week-end prochain dans un tournoi principal en cinq manches. Le vainqueur de ce combat devrait probablement affronter Jones en supposant qu’il reste au poids lourd léger. Et si vous demandez aux paris sportifs, Anderson a le dessus.

Êtes-vous d’accord pour dire que Corey Anderson devrait être le favori des paris pour combattre Jon Jones?

