Corey Anderson: l’UFC a finalement «mis un peu de respect sur mon nom», il est maintenant temps de gagner un coup de titre

Corey Anderson avait une rancune à régler avec l’UFC avant son dernier combat.

Malgré une séquence de victoires impressionnante et une longue carrière dans la division des poids lourds légers, l’ancien vainqueur de l’Ultimate Fighter n’a pas semblé être reconnu au moment de décider du prochain adversaire de Jon Jones.

Il a changé ce discours après avoir mutilé le perspective très espérée Johnny Walker en novembre dernier lors d’un premier round TKO. La colère qui couvait à l’intérieur d’Anderson a finalement bouilli cette nuit-là quand il a abordé la promotion dans ses interviews d’après-combat.

À la suite de cette victoire époustouflante et de son créneau principal contre Jan Blachowicz ce week-end au Nouveau-Mexique, Anderson a l’impression d’avoir enfin l’attention de l’UFC.

“Je pense vraiment que j’ai gagné un peu plus de respect et une meilleure relation”, a déclaré Anderson à MMA Fighting. «Je n’ai pas l’impression qu’ils essaient de me traquer. Je pense que je devrais être prêt à aller pour le combat pour le titre au lieu de me battre à nouveau, mais ils ont mis un peu de respect sur mon nom. Ils me reconnaissent maintenant.

“Comme Dana [White] a déclaré: “Corey voulait envoyer un message et nous l’avons eu, nous savons qui est Corey Anderson maintenant”. »

Dans une situation idéale, Anderson serait déjà en train de signer un contrat pour affronter Jones la prochaine fois qu’il aurait annulé une décision sur Dominick Reyes à l’UFC 247.

Pourtant, le concurrent des poids lourds légers de 30 ans ne se plaindra pas trop compte tenu de la proximité de son premier événement principal de l’UFC avec le combat pour le titre le week-end dernier. Dans son cœur, il croit que le combat avec Blachowicz a été fait pour que le vainqueur puisse ensuite passer au combat contre le champion.

“C’est pourquoi ils l’ont créé”, a expliqué Anderson. «C’est pourquoi mon manager pense qu’il a été mis en place juste après ce combat. C’est pourquoi c’était si rapide. Je pense vraiment qu’ils le font donc nous nous sommes tous les deux battus récemment. Ce n’est pas comme si un combat était en janvier et l’autre en juin et maintenant nous devons attendre la fin de l’année pour nous battre.

«Nous pouvons être actifs tout de suite. Après ce combat, nous pouvons obtenir le contrat [to face Jon Jones] signé.”

S’il y a un inconvénient à ce combat particulier, c’est qu’Anderson a déjà battu Blachowicz dans un concours largement unilatéral en 2015. À l’époque, Blachowicz avait déjà eu trois fois plus de combats qu’Anderson, mais l’ancien lutteur universitaire l’a dominé tout au long des 15 minutes. .

Face à lui à nouveau près de cinq ans plus tard, Anderson ne voit pas de grandes différences à Blachowicz maintenant, mais il promet que sa progression lui a permis de développer de nombreux nouveaux outils au cours de cette même période.

“Il semble que c’est le même gars”, a déclaré Anderson à propos de Blachowicz. «Je ne veux pas donner l’impression que je regarde derrière lui ou que je doute de lui, mais je l’ai dit à chaque combat qu’il entame, j’appelle le combo qu’il va faire. En même temps que j’appelle quand il fait autre chose, je dirai “regarde qu’il va faire ça ensuite” et il le fait. C’est la même chose depuis mon combat avec lui.

«Cela ne devrait pas être très différent du premier combat. Ensuite, je viens de me battre. C’est tout ce que j’avais, c’était ma lutte et mon courage. J’ai appris depuis lors que ma lutte ne me mènera pas au sommet. Je dois tout rassembler. Maintenant, j’ai toutes ces choses dont j’avais besoin. J’ai un jeu beaucoup plus équilibré qu’avant et je continue de m’améliorer. “

Peu importe ce qui s’est passé lors de leur premier combat, Anderson ne suppose pas qu’une victoire samedi soir est déjà inscrite dans la pierre. Si quoi que ce soit, il sait, car il a déjà une victoire sur Blachowicz, que sa performance dans le match revanche doit être encore plus impressionnante.

“Je ne veux pas paraître arrogant comme je ne peux pas perdre”, a déclaré Anderson. «J’ai juste confiance en moi et où je suis. C’est pourquoi j’ai si bien fait les quatre derniers combats. Je suis dans un nouvel endroit de ma vie où j’ai trouvé mon rythme. Je vais juste me battre pour montrer ce que je fais dans le gymnase. “

Il a déjà parcouru un long chemin pour même être considéré dans la course au titre, donc Anderson n’a aucun problème à faire quelques pas de plus dans son combat contre Blachowicz.

Rien n’est encore facile pour Anderson et peut-être que cette puce assez grosse sur son épaule le mettra enfin en position de concourir pour l’or UFC avant la fin de 2020.

“Si je dois battre tout le monde pour y arriver, je le ferai”, a déclaré Anderson. «Alors je suis là. Je vais le faire. Je vais battre tout le monde là-dedans.

«Je crois que je suis meilleur que tout le monde dans cette division. Je l’ai battu assez mal la première fois, mon troisième combat à l’UFC et mon sixième combat. Maintenant, j’ai 14 combats à l’UFC et 17 combats jamais. Maintenant, je suis plus dangereux. Je vais mieux, il vieillit. Je ne pense pas que ça va être très différent de la première fois. “