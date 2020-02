Corey Anderson: «L’UFC me respecte enfin»

En quelques heures, Corey Anderson va voir leurs visages avec Jan Blachowicz dans le combat des stars de l’UFC Rio Rancho. Il a une séquence de quatre victoires (1 KO, 3 décisions unanimes) et veut avoir une opportunité pour le championnat de 205 livres s’il gagne. Pendant ce temps, le combattant polonais a une séquence de deux victoires (1 KO et 1 décision partagée) et veut la même chose, bien qu’il n’ait peut-être pas autant d’arguments.

Anderson vs Blachowicz, en route vers Jon Jones

Sur le chemin du combat, Anderson a fait ces commentaires à MMA Fighting:

«Je pense que j’ai gagné un peu plus de respect et j’ai une meilleure relation. Je n’ai pas envie d’essayer de m’éloigner du titre. Je pense que je devrais avoir une chance si je gagne. Mais ils me respectent beaucoup. Maintenant, ils me reconnaissent. Comme l’a dit Dana [White]: «Corey voulait nous envoyer un message et nous avons compris. Maintenant, nous savons qui est Corey Anderson »“.

D’un autre côté, celui de Rockford, Illinois, est prêt à affronter n’importe qui.

“Si je dois vaincre tout le monde, c’est ce que je ferai. C’est pour ça que je suis ici. Je pense que je suis meilleur que quiconque dans cette division. »

Et envoyez un message à votre nouvel adversaire.

«Je l’ai battu la première fois, lors de mon troisième combat à l’UFC, le sixième de ma carrière. Maintenant, j’ai 14 combats, 17 au total. Maintenant, je suis plus dangereux. Je ne pense pas que ce sera très différent“.

Lecteurs, Qui va gagner dans Anderson vs Blachowicz?

