Corey Anderson présente ses excuses à Jon Jones pour ses attaques religieuses

Anderson à l’époque a contesté le fait que toute une gamme de combattants ne soit pas gênée pour Jones. Dans le cadre de sa critique, il a attaqué les croyances religieuses de Jones.

“Une grande partie de sa Bible est fausse pour moi”, a déclaré Anderson à TMZ une semaine après l’UFC 232. “Le fait qu’il continue de citer ces versets de la Bible, et il a même Philippiens 4:13, qui est l’un de mes préférés versets, tatoué sur sa poitrine. Je suis le genre de personne que je me réveille le matin et je lis ma Bible. Je suis un homme qui craint Dieu. Il met des choses (là-bas), “Dieu ceci, Dieu cela.” Mais ensuite il sort et prend des drogues, vous sautez pour des stéroïdes, et vous échouez à un test, et vous (commettez un hit-and- courir contre) les femmes enceintes et fuir les lieux. Vous ne pouvez pas vous asseoir là et mélanger Dieu tout en vivant cette vie. “

Jones, qui a des antécédents de démêlés avec la justice, n’est pas loin d’être arrêté pour DWI et utilisation d’armes à feu par négligence, entre autres, le mois dernier à Albuquerque. Il a conclu un accord de plaidoyer qui lui a permis d’éviter la prison.

