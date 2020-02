Corey Anderson publie une déclaration après la perte de l’UFC Rio Rancho

Pendant des années, Corey Anderson a travaillé dur dans la division des poids lourds légers de l’UFC en essayant de gagner le respect qu’il mérite. Gagner The Ultimate Fighter 19 ne l’a pas fait. Atteindre 6-2 au cours de ses trois premières années de combat pour la promotion ne l’a pas été non plus. Sa séquence de quatre victoires consécutives n’a pas non plus été disputée lors de l’UFC Fight Night 167. Mais avec une deuxième victoire sur Jan Blachowicz, il semblait qu’Anderson serait sur le point de remporter le titre et la reconnaissance qu’il méritait.

Malheureusement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu – ou peut-être qu’elles l’ont fait et c’est pourquoi Anderson a fini par être mis KO dans le premier par Blachowicz. «Beastin’ 25/8 »a maintenu les choses au lieu de lutter ou du moins de mélanger sa frappe avec du grappling et a été surclassé aux pieds. Blachowicz l’a frappé avec plusieurs jetons avant qu’Anderson ne tombe sur une main droite dévastatrice qui l’aplatit trois minutes après le premier tour (regardez l’arrivée ici).

Les ennemis se sont réjouis, dirigés par nul autre que le champion des poids lourds légers Jon Jones. Mais si Corey Anderson s’attarde sur la défaite et à quel point il sera difficile de remonter là où il était il y a seulement 24 heures, vous vous trompez. Il a envoyé une déclaration optimiste sur les réseaux sociaux simplement intitulée “Le funk ne quitte pas!”

“Un grand entraîneur m’a dit un jour:” Vous avez 5 minutes pour bouder, puis c’est le suivant! “”, A-t-il écrit. «Nous vivons et nous apprenons. Retour à la planche à dessin. J’apprécie chaque fan et haineux! Une défaite ne m’a jamais arrêté et ça ne m’arrête plus maintenant. Voir tout en haut! ”

La défaite laisse tomber Anderson à 13-5 (10-5 UFC) et nous espérons qu’il lui rappellera de continuer à les mélanger dans les arts martiaux. Il partage maintenant des combats avec Jan Blachowicz, remportant celui dans lequel il a lutté contre le poids lourd léger polonais et perdant celui qu’il a tenté de frapper contre Blachowicz. Fou comment ça marche.