Corey Anderson réagit à sa défaite par KO à l’UFC Rio Rancho

Avec une série de quatre victoires, Corey Anderson entré à UFC Rancho River avec la clarté qu’une de plus donnerait la possibilité au titulaire. Je m’attendais à répéter avec Jan Blachowicz La même chose s’est produite lors de son premier combat, quand il l’a vaincu par décision unanime. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, le combattant polonais ne voulait pas.

Corey Anderson réagit à sa défaite

Nous connaissions déjà la réaction de Blachowicz, qui veut aller chercher Jon Jones, mais pas Anderson. Ce que nous savons maintenant pour ce post sur Instagram:

“Un grand entraîneur m’a dit un jour:” Vous avez cinq minutes pour bouder et passer à la suivante! ” Nous vivons et apprenons. Retour à la table design. J’apprécie tout le monde, tous les fans et ennemis! Une défaite ne m’a jamais arrêté et ne m’arrête pas maintenant. Rendez-vous au sommet! ”

Une bonne façon de prendre une dure défaite. Comme on dit, une victoire est un pas en avant et une défaite est de trois en arrière. Il est probablement impossible pour Anderson de concourir pour le championnat en 2020, mais s’il continue tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Nous le verrons dans les prochains mois.

La bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il reste l’un des principaux noms de 205 livres, donc votre prochain combat sera contre quelqu’un d’important.