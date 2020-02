Corey Anderson réagit après la défaite par élimination directe contre Jan Blachowicz

Corey Anderson cherchait à décrocher un titre avec Jon Jones avec une victoire sur Jan Blachowicz lors de l’événement de l’UFC Rio Rancho ce soir au Nouveau-Mexique.

Malheureusement pour «Beastin», Blachowicz a trouvé une maison pour une grosse main droite dans le premier tour qui l’a envoyé s’écraser sur la toile. De là, Jan a lancé un coup de marteau tonitruant qui a définitivement mis fin à la nuit d’Anderson.

Avec la victoire, Blachowicz a maintenant remporté trois matchs de suite, ce qui comprend une superbe finition de l’ancien champion des poids moyens Luke Rockhold à l’UFC 239.

Quant à Corey Anderson (13-5 MMA), la défaite a brisé une séquence de quatre victoires consécutives qui comprenait une victoire au premier tour par TKO sur le très vanté Johnny Walker.

Peu de temps après la fin de l’événement de ce soir, Anderson a été réprimandé pour sa performance en régnant Jon Jones.

Pendant ce temps, Corey Anderson est allé sur Instagram où il a publié le post suivant.

“Un grand entraîneur m’a dit un jour:” Vous avez cinq minutes pour bouder, puis c’est la suivante! “Nous vivons et nous apprenons. Retour à la planche à dessin. J’ai apprécié chaque fan et haineux! Une perte ne m’a jamais arrêté et ça ne m’arrête plus maintenant. Voir tout en haut! ”

Qui aimeriez-vous voir Corey Anderson se mesurer à la suite de la défaite par élimination directe ce soir face à Jan Blachowicz à l’UFC Rio Rancho? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15 février 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!