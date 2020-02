Corey Anderson revient sur la planche à dessin après KO

Un grand entraîneur m’a dit un jour: “vous avez 5 minutes pour bouder, puis c’est le suivant!” Nous vivons et nous apprenons. Retour à la planche à dessin. J’apprécie chaque fan et haineux! Une défaite ne m’a jamais arrêté et ça ne m’arrête plus maintenant. A voir en haut! #ufc

Avec la défaite, Anderson est maintenant 1-1 dans les combats contre Blachowicz après avoir remporté sa première rencontre par décision à l’UFC 191 en septembre 2015. Il s’agissait de sa cinquième défaite dans la compétition UFC au total, avec quatre de ces défaites à venir par KO.

.