Corey Anderson s’excuse publiquement auprès de Jon Jones

Ces derniers temps, plus que pour ses actions dans l’octogone de UFC, Corey Anderson a attiré l’attention sur ses déclarations, avec lesquelles a attaqué plusieurs de ses coéquipiers dans la division des poids lourds légers, comme le champion, Jon Jones.

Corey Anderson présente ses excuses à Jon Jones

Mais dans ce cas veut s’excuser auprès de Bones lui-même pour avoir critiqué leurs croyances religieuses, dans ce billet Instagram:

«Depuis l’incident de l’UFC 232, je me suis permis de quitter mon personnage en tant que croyant. Et je me reproche d’avoir permis que cela se produise. Je voudrais donc m’excuser publiquement auprès de Jon Jones pour tous mes messages et interviews critiquant ses croyances religieuses et critiquant son être chrétien..

“Dans ces moments où je m’éloigne du monde, J’ai pu me plonger dans la Bible, prier et me demander comment vivre de plus en plus ma vie de Fils de Dieu. Et l’une des choses que j’ai apprises, c’est qu’en tant que croyant, J’aurais dû lui adresser DIRECTEMENT mes problèmes liés à ses convictions et non aux médias.