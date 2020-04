Corey Anderson s’excuse publiquement auprès de Jon Jones pour avoir remis en question ses croyances religieuses

Corey Anderson a présenté des excuses publiques à Jon Jones pour l’avoir attaqué en ligne au sujet de ses convictions religieuses.

Anderson et Jones ont eu une histoire où les deux se sont trompés et un combat semblait probable. Pourtant, “Heures supplémentaires” allait continuer à perdre face à Jan Blachowicz, laissant ce rebut douteux à jamais se produire.

Maintenant, après des tonnes de bavardages, Anderson a réfléchi et s’est rendu compte qu’il avait tort. Ainsi, le concurrent léger et lourd s’est rendu sur Instagram pour s’excuser auprès du champion des 205 livres.

«Depuis l’incident de l’UFC 232, je me suis permis de sortir de mon caractère de croyant. Et je me reproche d’avoir permis que cela se produise », a écrit Anderson. «Je voudrais donc présenter des excuses publiques à Jon Jones pour tous mes précédents posts sur les réseaux sociaux et interviews sur ses convictions religieuses et sur le fait d’être chrétien. En cette période loin du monde, j’ai pu creuser profondément dans ma Bible, prier et poser des questions sur la façon de vivre ma vie de plus en plus en tant qu’enfant de Dieu. Et l’une des choses que j’ai apprises, c’est qu’en tant que croyant moi-même, j’aurais dû diriger mes problèmes concernant [to] ses convictions DIRECTEMENT à lui et non dans les médias.

«En tant qu’homme, je peux admettre que je me trompe et que je me suis trompé. En tant que combattant et compétiteur, il est facile de laisser la façon dont le monde vous influence pour faire les choses que le monde veut que vous fassiez », a-t-il poursuivi. «Mais en tant que croyant, JE SUIS censé vivre comme le SEIGNEUR veut que je marche et suivre le chemin qui fera la lumière sur lui et sa parole.»

Actuellement, Jones n’a pas encore répondu aux excuses d’Anderson et on ne sait jamais s’il le fera.

Corey Anderson, comme mentionné, vient de subir une défaite au premier tour contre Blachowicz à l’UFC Rio Rancho. La défaite a brisé sa séquence de quatre victoires consécutives où il a remporté des victoires contre Johnny Walker, Ilir Latifi, Glover Teixeira et Patrick Cummins.

Jon Jones, quant à lui, a jeté son dévolu sur Jan Blachowicz comme son prochain adversaire. Mais, un match revanche contre Dominick Reyes n’est certainement pas hors de question.

Que pensez-vous des excuses de Corey Anderson à Jon Jones? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/04/2020.