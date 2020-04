Corey Anderson s’excuse publiquement auprès de Jon Jones pour avoir remis en question ses croyances religieuses dans le passé

Jon Jones et Corey Anderson ont un peu d’histoire, car les deux talentueux combattants Light Heavyweight ont non seulement échangé des insultes verbales les uns contre les autres sur les médias sociaux, mais ont presque eu une altercation physique lors d’une rencontre.

Et après que l’UFC 232 ait été contraint de déménager de Las Vegas, Nevada à Inglewood, en Californie à la suite du test positif de Jones pour un métabolite stéroïde, Anderson – qui a ensuite vaincu Ilir Latifi sur la carte – n’a fait que renforcer l’animosité envers “Bones” . ” En fait, Anderson a déclaré à TMZ Sports peu après le déménagement qu’il était fatigué des «fausses conneries de la Bible» de Jon, claquant le champion de 205 livres pour ne pas avoir pratiqué ce qu’il prêchait; proclamant sa foi en Dieu tout en «faisant de la drogue», en faisant des prises de stéroïdes et en commettant des délits de fuite.

Maintenant, “Overtime” fait un 180 complet, comme il s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour s’excuser auprès de Jones pour ses remarques passées à son égard, disant que le fait d’être en quarantaine lui a permis de réaliser qu’il sortait de son propre caractère religieux en dénigrant un collègue chrétien.

“Je ne peux pas reprendre mes torts, mais je peux commencer par m’excuser pour mes actions. Depuis l’incident de l’UFC 232, je me suis permis de sortir de mon caractère de croyant. Et je me reproche d’avoir permis que cela se produise. Je voudrais donc présenter des excuses publiques à Jon Jones pour tous mes précédents posts sur les réseaux sociaux et interviews sur ses convictions religieuses et sur le fait d’être chrétien », a déclaré Anderson via Instagram.

«En cette période loin du monde, j’ai pu creuser profondément dans ma Bible, prier et poser des questions sur la façon de vivre ma vie de plus en plus en tant qu’enfant de Dieu. Et l’une des choses que j’ai apprises, c’est qu’en tant que croyant moi-même, j’aurais dû diriger mes problèmes concernant (ses) croyances DIRECTEMENT vers lui et non dans les médias. En tant qu’homme, je peux admettre que je me trompe et que je me suis trompé.

“En tant que combattant et compétiteur, il est facile de laisser la façon dont le monde vous influence pour faire les choses que le monde veut que vous fassiez. Mais en tant que croyant, JE SUIS censé vivre comme le SEIGNEUR veut que je marche et suivre le chemin qui fera la lumière sur lui et sa parole. »

Les deux hommes étaient sur le point de s’affronter à l’intérieur de l’Octogone, mais après que Jan Blachowicz ait éliminé Anderson à l’UFC Rio Rancho plus tôt cette année (voir à nouveau ici), ses rêves de championnat se sont envolés.

Jones n’a pas encore répondu aux excuses de Corey … au moins publiquement.