Cormier à Miocic: “Faites ce qu’il faut et donnez-moi ma revanche”

Nous n’avons pas vu grand-chose du champion des poids lourds Stipe Miocic depuis qu’il a remporté son titre UFC contre Daniel Cormier à l’UFC 241 en août 2019. C’est parce que le pompier de 37 ans se remet toujours des dommages causés à ses yeux pendant ce combat. Eh bien, la bonne nouvelle est que Miocic vient d’être autorisé à reprendre l’entraînement. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il pourrait encore s’écouler un certain temps avant même que nous sachions quand il prendra réellement un autre combat.

“Mieux. Beaucoup mieux. C’est guéri “, a déclaré Miocic (via MMA Fighting) à propos de son œil lorsqu’il a parlé à la presse lors des Greater Cleveland Sports Awards, où il a été surnommé Athlète professionnel de l’année. “Je prends mon temps avec ça parce que j’ai 37 ans, je ne veux plus le blesser ou quelque chose. Je veux pouvoir voir des deux yeux quand je vieillis, c’est tout ce qui m’importe vraiment en ce moment. J’adore me battre mais ma santé est plus importante. “

“Non [timeline], pas pour l’instant », a poursuivi Miocic. «Je viens juste d’être autorisé, alors prenez mon temps pour reprendre le rythme.»

Quant à savoir qui il peut combattre à son retour?

“Qui ils veulent que je me batte”, a-t-il dit. “Honnêtement, je m’en fiche vraiment, je vais à nouveau ouvrir une clinique à Ngannou, ça ne me dérange pas.”

Mais son agent Jim Walter avait l’air beaucoup moins accommodant en ce qui concerne le prochain combat de Stipe.

“Nous espérons que Stipe sera de retour en compétition cette année dans un combat qui a du sens et contre un adversaire que Stipe n’a jamais battu auparavant”, a déclaré Walter à ESPN. «Il est plus que disposé à défendre sa ceinture. Si une opportunité se présente en dehors de l’UFC, Tyson Fury et Stipe ont parlé en face à face à Las Vegas lors du combat de Conor McGregor. »

La préférence de l’UFC, bien sûr, est que Stipe dispute un match en caoutchouc contre Daniel Cormier. Les deux sont 1-1 l’un contre l’autre et Cormier est sur le point de prendre sa retraite, donc c’est maintenant ou jamais. Nous ne sommes pas exactement surpris que Miocic ne soit pas si impatient de faire à nouveau face à “DC”, mais comme Cormier lui a rappelé après la présentation de l’UFC hier soir sur ESPN +, fair is fair.

“Stipe et moi allons nous battre ensuite”, a déclaré Cormier. “C’est exactement ce qui est censé se produire, c’est ce qui va se passer. Je sais qu’ils disent qu’ils veulent quelque chose de nouveau. Enfer, je voulais quelque chose de nouveau après l’avoir battu et je lui ai donné un match revanche. Il est donc juste de faire la bonne chose. Vous êtes honorable, n’est-ce pas, Stipe? Vous êtes pompier, vous sauvez des vies, vous faites toujours la bonne chose. Faites la bonne chose et donnez-moi ma revanche. “

Que pensez-vous, Maniacs? Qui est le meilleur adversaire pour la prochaine défense des poids lourds de Miocic?