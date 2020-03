Cormier décompose Weili-Jedrzejczyk à l’UFC 248 dans «Detail» sur ESPN +

L’UFC 248 n’a qu’un peu plus de deux semaines et l’événement co-principal est déjà un classique de tous les temps.

Lundi sur ESPN +, l’ancien champion des poids lourds et des poids légers de l’UFC, Daniel Cormier, plongera profondément dans le combat pour le titre de poids de paille féminin entre la championne Zhang Weili (21-1 MMA, 5-0 UFC) et l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk (16-4 MMA, 10-4 UFC) dans un nouvel épisode de «Detail». L’émission est diffusée à 18 h. ET sur ESPN +.

Weili a battu Jedrzejczyk avec une décision partagée de conserver son titre dans sa première défense après avoir remporté la ceinture de Jessica Andrade en 2019. Il y avait un argument à faire valoir que Jedrzejczyk avait fait assez pour gagner le combat. Mais quel que soit le résultat, le combat était suffisamment serré et sanglant pour être considéré comme le meilleur combat de l’histoire du MMA féminin et de nombreux fans et analystes ont parlé de la nécessité d’un match revanche immédiatement.

Cormier, qui en plus d’être un grand combattant de tous les temps travaille également en tant qu’analyste sur les émissions de l’UFC, interrompra le combat et donnera son point de vue sur “Detail”.

Mais qu’avez-vous pensé du classique «Fight of the Night»? Comment l’avez-vous marqué? Pesez ci-dessous dans notre sondage, puis ne manquez pas la ventilation de Cormier sur le nouvel épisode de lundi.

