Cormier et Khabib veulent s’affronter dans un combat

Daniel Cormier et Khabib Nurmagomedov sont de très bons amis depuis des années. Ils se sont rencontrés American Top Team, l’un des gymnases les plus prestigieux du monde MMA. À l’occasion, ils ont dit qu’ils étaient comme des frères.

Pour cette raison les visages ne seront jamais vus dans un vrai combat. C’est la même chose qu’avec Cain Velasquez. C’est pourquoi, jusqu’au cours des dernières années, «DC» n’a pas voulu concurrencer UFC, pour ne pas avoir à se battre avec son ami.

Cormier et Khabib veulent se battre

Quoi qu’il en soit, les deux ont convenu de se faire face dans un conversation récente et agréable dans le gymnase. Le premier a demandé à plusieurs reprises à l’entraîneur des deux, Javier Mendez, laissez-le. Regardons la vidéo:

Il convient de mentionner que même s’ils n’étaient pas amis ils n’allaient pas faire face non plus. Khabib concourt à 155 livres tandis que Cormier le fait à plein poids. Il leur serait pratiquement impossible de s’affronter dans une lutte juridique. Si cela se produit, nous savons tous ce qui se passerait. Ce que nous pouvons faire, c’est les regarder s’entraîner ensemble, ce qui est toujours amusant et éducatif pour ceux qui veulent réussir en tant que combattants.

Lecteurs, aimeriez-vous voir un combat entre Cormier et Khabib?