Cormier fait allusion au combat de trilogie Miocic pour l’UFC 252: «Ça va être beau»

Il y a évidemment des questions plus importantes à régler en ce moment, mais les fans de combat ne peuvent s’empêcher de se demander quand Daniel Cormier et Stipe Miocic vont le faire revenir pour le titre incontesté des poids lourds de l’UFC.

Les deux stars de l’UFC se sont déjà rencontrées deux fois auparavant. Cormier a remporté la première rencontre à l’UFC 226 après être passé de poids léger à fin Miocic via KO au premier tour et remporter son deuxième titre UFC (faits saillants ICI). Leur match revanche à l’UFC 241 a produit des résultats opposés car Miocic a été en mesure de faire glisser “DC” dans le quatrième tour et d’obtenir une finition TKO mémorable (voir ICI).

Alors qu’un combat de trilogie a été discuté au cours des derniers mois, rien n’a été finalisé. Cormier a récemment fait la lumière sur la rencontre imminente lors d’une session Instagram en direct avec le champion actuel des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

“Ecoutez, je sais que nous sommes dans une période de folie en ce moment avec le monde et avec la façon dont les choses sont et c’est très dans l’air, mais je pense pour moi avec la façon dont les choses se passent et les discussions que nous avons eues en direction du combattre, dans tout cela, la façon dont les discussions en termes de combat se déroulaient, où je vais combattre ce gars pour mon dernier combat, ça va être aussi idéal pour moi que je ne pourrais jamais l’espérer », a déclaré Cormier (H / t MMA Fighting). “Ça va être beau.”

Avec tout en l’air en ce qui concerne la programmation de l’UFC, Cormier n’a pas été en mesure de proposer une date ou une heure exacte pour le combat de trilogie potentiel. Cependant, “DC” a laissé entendre qu’il partagerait la scène avec Usman.

“Je sais que les gens aiment obtenir des scoops, et je pense que si je devine, je pense que la façon dont les choses vous tombent et je passe peut-être plus de temps ensemble que la plupart des gens ne le pensent”, a déclaré Cormier.

“Évidemment, nous ne pouvons pas encore dire de date et d’heure, mais il vous ressemble et je partagerai et partagerai une fête et je pense que ce sera une bonne chose.”

C’est une spéculation claire, mais les remarques de Cormier nous portent à croire qu’un combat de trilogie Miocic pourrait avoir lieu à l’UFC 252 en juillet à Las Vegas. C’est parce que Usman aurait également défendu son titre de poids mi-moyen UFC contre Jorge Masvidal lors du même événement.

“J’en ai un [fight left]», A déclaré Cormier. “Un gars m’a demandé aujourd’hui, il dit” tu vas continuer à te battre? “. J’ai dit non. J’ai dit que j’en avais un [more fight]. Parce que voici l’affaire, vous vous battez contre ces gars, ils ont 28, 27 ans, je pense [Israel] Adesanya est très jeune. Certains de ces gars sont très jeunes. Je n’ai pas à combattre un jeune homme.

«Miocic est sur le point d’avoir 38 ans. Je dois donc combattre un autre vieil homme, une fois de plus. C’est ça. Je ne lutte contre aucun mec de 27 ans. “

Que dites-vous, Maniacs? Pensez-vous que Miocic vs Cormier 3 se produira à l’International Fight Week?

Écoutons ça!