Cormier veut que l’UFC 249 soit «plus que Dana White», manque de confiance dans le calendrier des événements à venir

Alors que l’ancien champion de l’UFC Daniel Cormier doit s’inquiéter de son propre retour dans l’Octogone, “DC” fait toujours du lobbying du mieux qu’il peut pour garder Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson sur la bonne voie pour l’UFC 249 le mois prochain.

Cormier, qui s’est entraîné aux côtés de Khabib à l’American Kickboxing Academy depuis 2012, sait à quel point cette prochaine défense du titre UFC léger est importante pour le Russe invaincu. Mais avec la propagation continue des coronavirus et les restrictions qui exercent une pression judiciaire complète sur l’UFC 249, personne ne sait avec certitude si l’événement aura réellement lieu.

Le président de l’UFC, Dana White, a révélé plus tôt cette semaine qu’il avait trouvé un endroit pour héberger la carte Frankenstein, mais rien n’a encore été officialisé. Cormier reste confiant que White et sa société feront quelque chose.

“Je suis peut-être le seul gars qui en veut plus que Dana White”, a déclaré Cormier à MMA Fighting. «Je suis peut-être le seul à vouloir plus que Dana.

“Je crois qu’il va faire l’UFC 249. Je n’en doute pas. Je ne doute pas de Dana. Quand il se concentre habituellement sur quelque chose, il le fait. Il a parlé de FOX et ESPN et de toutes ces choses à l’époque et les gens pensaient qu’il était fou. Mais samedi, nous avons eu 12 heures d’affilée de l’UFC sur ESPN. Cela n’a jamais été une pensée pour nous à l’époque où nous regardions cette chose alors qu’elle commençait à grandir. Je pense que sa volonté et sa passion ont vraiment guidé ce sport dans des endroits où nous n’aurions jamais pensé être. »

Alors que Cormier espère que White pourra retirer un autre lapin de son chapeau, tout est en l’air en ce moment. Même si l’UFC a verrouillé un emplacement officiel pour l’UFC 249, il y a de fortes chances que la zone puisse recevoir des restrictions COVID-19 supplémentaires dans les semaines à venir. Rappelez-vous, l’UFC était catégorique sur le fait que «l’émission continuera» mais a fini par devoir reporter trois événements à venir.

“Je crois que l’UFC 249 aura lieu et je suis rarement en désaccord avec ce que Dana dit – je ne sais pas comment il va continuer le programme de combat complet après cela”, a déclaré Cormier. “Un seul, je pense qu’il est plus facile de retirer parce qu’il est si massif.

“Je ne sais pas combien il sera difficile de faire l’UFC Oklahoma City et l’UFC San Diego et l’UFC Portland. Je ne sais pas à quoi cela ressemble par rapport à l’UFC 249, l’une des plus grandes cartes de l’année. “

Heureusement pour l’UFC, qui continue de se démener pour faire de l’UFC 249 une réalité, Khabib et Ferguson veulent vraiment se battre. Malgré la peur persistante des coronavirus, les deux poids légers sont concentrés sur leur formation continue et voyageront presque n’importe où pour finalement verrouiller les cornes à l’intérieur de l’Octogone après quatre réservations échouées.

Cormier, qui connaît Nurmagomedov depuis près d’une décennie, peut en témoigner et à quel point un affrontement avec “El Cucuy” signifie vraiment pour le champion de Russie.

«Je connais Khabib depuis des années. Je sais à quel point ce combat est important pour lui », a déclaré Cormier. «Il veut combattre Tony Ferguson. Il veut battre Tony Ferguson. J’ai l’impression qu’il se prépare aussi bien qu’il l’a jamais fait pour atteindre cet objectif. Non seulement Khabib, mais je suis sûr que Tony ressent la même chose.

«Mec attend depuis des années pour mettre la main sur Khabib. Qu’est-ce que Tony a gagné de suite maintenant? 12 combats? C’est fou. L’UFC a mis quelque chose là-haut l’autre jour avec les 12 derniers adversaires de Khabib et les 12 derniers adversaires de Tony. C’est absurde d’avoir des gars aussi haut sur la trajectoire de collision pour se battre. À travers tous les reprogrammations de combats, tous les reports, personne d’autre n’a pu battre ou rivaliser avec ces mecs. Cela vous indique à quel point ils sont en avance sur tout le monde. »

Comment vous sentez-vous à ce sujet, Maniacs? L’UFC 249 sera-t-il terminé le mois prochain? Le bouleversement constant jouera-t-il un rôle dans Khabib vs Ferguson lui-même?

Sonnez!