Coronavirus demande l’annulation des cours de la American Top Team

Avec des inquiétudes au sujet de la croissance quotidienne du nouveau coronavirus, American Top Team a pris une mesure pour surveiller le grand public.

Le gymnase du sud de la Floride, qui abrite une abondance des meilleurs combattants MMA du monde, a annoncé samedi qu’il avait décidé d’annuler tous les cours pour les 30 prochains jours, y compris les cours pour enfants, les cours pour adultes, les cours après l’école et les cours de lutte.

“Au cours des dernières semaines, il est devenu évident que nous sommes confrontés à un grand défi en ce qui concerne COVID-19”, a déclaré ATT dans un communiqué publié sur Instagram. «Nous voulons faire de notre mieux pour assurer la sécurité et la santé de nos membres, de nos familles et de nos communautés. … Nous le faisons par prudence pour tous. Nous espérons que vous comprenez notre décision et que vous vous préparez en conséquence et continuez de suivre les directives de sécurité établies par le CDC et le Florida Department of Health. »

Les combattants et les entraîneurs professionnels, cependant, seront toujours autorisés à s’entraîner, a déclaré le propriétaire du gymnase Dan Lambert en réponse à une question des utilisateurs d’Instagram.

C’est une nécessité apparente étant donné le plan de l’UFC de continuer à organiser des événements alors que le reste du monde du sport a apparemment fermé ses portes au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus.

L’American Top Team abrite des stars de l’UFC, Jorge Masvidal, Colby Covington, Dustin Poirier, la championne Bellator Douglas Lima et la championne féminine PFL Kayla Harrison, entre autres.

