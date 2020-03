Coronavirus et son effet sur le MMA, Khabib-Ferguson

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3034 du podcast, les gars sont certes un peu préoccupés par la pandémie mondiale de coronavirus, mais ils traversent la série pour regarder vers l’UFC Brasilia et réagir aux dernières nouvelles et notes du MMA.

LE RÉCAPITULATIF

Quel sera l’impact de la pandémie de coronavirus sur les prochaines émissions de MMA, y compris la très attendue carte UFC 249 qui présente Khabib Nurmamgomedov contre Tony Ferguson le 18 avril à New York? Les gars réfléchissent à toutes les possibilités.

L’UFC sur ESPN + 28 se déroulera ce week-end à Brasilia, au Brésil, sans fans. Kevin Lee et Charles Oliveira se battent dans une garniture pivotante légère. Demian Mia pourrait battre un gros record de l’UFC avec une victoire. Nous anticipons l’événement.

Robert Whittaker vs Darren Till devrait avoir lieu à l’UFC Dublin cet été. Aimons-nous le match?

Brian Ortega a présenté des excuses pour avoir giflé le rappeur Jay Park pour l’avoir giflé à l’UFC 248 et a reçu l’acceptation de “The Korean Zombie” Chan Sung Jung. Les excuses d’Ortega étaient-elles sincères? Nous réagissons.

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

.