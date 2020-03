Coronavirus ferme ONE Championship et les événements de l’ARES FC au Vietnam, en Belgique

Le coronavirus frappe à nouveau.

Peu de temps après que ONE Championship ait été contraint de convertir sa carte de combat «King of the Jungle» en un événement fermé, les arts martiaux mixtes (MMA) basés à Singapour reporteront désormais «Heart of Heroes», initialement prévu le 20 mars à Ho Chi Minh City.

“Après avoir discuté de toutes les options avec le gouvernement du Vietnam, mon équipe et moi avons décidé de reporter ONE:‘ Heart of Heroes ’le 20 mars à Ho Chi Minh-Ville,” a écrit Chatri Sityodtong, PDG du ONE Championship sur Facebook. «L’événement aura désormais lieu le 26 juin, en supposant que la situation des coronavirus s’améliore. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et public est la plus haute priorité pour ONE Championship. »

Le report de l’ARES Fighting Championship a également été reporté, prévu pour le 3 avril au Forest National-Vorst National Arena à Bruxelles, en Belgique. L’événement devait être diffusé en direct sur UFC Fight Pass.

“L’épidémie de coronavirus soulève de sérieuses questions sur la contagion dans des environnements fermés”, a indiqué la promotion dans le communiqué d’aujourd’hui. «Nous ne savons pas à ce stade comment la situation évoluera. La santé de notre public, des combattants internationaux et du personnel est notre plus grande préoccupation, et nous ne sommes pas disposés à prendre des risques inutiles. »

À ce jour, le coronavirus a infecté 101 848 et tué 3 462.