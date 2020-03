Coronavirus invite ONE Championship à reporter un événement au Vietnam

Le prochain grand événement de ONE Championship a été repoussé en raison de la crise actuelle des coronavirus en Asie.

Le PDG de ONE Championship, Chatri Sityodtong, a confirmé que l’événement prévu de la promotion à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, “ONE Championship 110: Heart of Heroes”, a été reporté.

“Après avoir discuté de toutes les options avec le gouvernement du Vietnam, mon équipe et moi avons décidé de reporter ONE: Heart of Heroes le 20 mars à Hô Chi Minh-Ville”, a déclaré Sityodtong vendredi dans un article sur Facebook.

«L’événement aura désormais lieu le 26 juin, en supposant que la situation des coronavirus s’améliore. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et public est la plus haute priorité pour ONE Championship. Sur une note positive, je suis très excité de faire la plus grande annonce de 2020 (jusqu’à présent) vendredi 13 mars prochain. Restez à l’écoute »

L’événement, qui devait présenter une carte unique de rencontres de muay thaï et de kickboxing, devait avoir lieu le 20 mars au stade intérieur de Phu Tho.

Le prochain événement de ONE sera désormais ONE Infinity 1, qui aura lieu le 8 avril et comprendra deux combats de titre MMA, y compris au poids à la mouche entre le champion en titre Adriano Moraes et l’ancien champion de l’UFC Demetrious Johnson qui vient de remporter un grand prix.

