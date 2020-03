Coronavirus: le silence de l’UFC est mauvais

(Note de la rédaction: cette colonne a été ajustée à 22 h 20 HE pour refléter l’annonce de l’UFC que le calendrier à venir se poursuivra).

Il y a deux semaines à peine, le président Donald J. Trump avait adopté le coronavirus: «ça va disparaître. Un jour, comme un miracle, ça va disparaître. »

Il y a moins d’une semaine, le directeur des sports ayant les liens publics les plus étroits avec Trump, la présidente de l’UFC, Dana White, a déclaré allègrement: «Je ne donne pas (d’explication) sur le coronavirus» dans une interview avec TSN.

Comme le dit Twitter, cela a bien vieilli.

Mercredi sera probablement l’un des jours les plus sombres de l’histoire récente de notre pays, alors que le discours maladroit et incohérent de Trump à la nation sur la pandémie mondiale a eu pour effet de verser de l’essence et d’allumer une allumette, ce qui a conduit la Bourse à un réservoir instantané et ordinaire les gens thésauriser des produits en conserve comme des préparateurs apocalyptiques.

Des dirigeants responsables des gouvernements étatiques et locaux et du monde des entreprises sont intervenus pour combler le vide béant du gouvernement fédéral jeudi, avec de grands rassemblements interdits pour diverses périodes dans plusieurs États, des municipalités fermant des écoles et de grandes entreprises permettant aux employés de travailler à domicile .

Les efforts proactifs étaient peut-être les plus visibles dans le monde du sport majeur. La NBA a frappé le paysage culturel comme un éclair mercredi soir en suspendant le jeu dès que la nouvelle a éclaté que Rudy Gobert de l’Utah Jazz a été testé positif au virus. Cela, ainsi que la nouvelle que l’acteur oscarisé Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont été testés positifs pour le virus en Australie, ont finalement réussi à faire passer le crâne de tous, sauf les plus denses d’entre nous, que c’était une affaire sérieuse.

Et cela nous ramène à l’UFC.

Le reste du monde du sport a en effet donné un (explétif) sur le coronavirus et s’est aligné peu de temps après l’annonce sans précédent de la NBA. La NCAA a d’abord tenté de déplacer les tournois de basket-ball masculins et féminins à huis clos, puis a abandonné le fantôme et a annulé les événements entièrement (Hé, les fans de basket-ball en Indiana, Kentucky, Caroline du Nord et Kansas: l’Amérique est-elle encore grande?). La Major League Soccer a suspendu sa saison indéfiniment. La Major League Baseball a annulé l’entraînement de printemps et prévoit de retarder le début de sa saison régulière. La LNH semblait traîner les pieds simplement en étant la dernière de ces ligues de sports d’équipe en saison à suspendre les choses.

L’entreprise sportive avec le porte-parole le plus bruyant était la plus silencieuse sur ses intentions, ce qui nous a laissé lire les feuilles de thé afin de deviner ses intentions.

Jeudi soir, White est apparu sur “SportsCenter” d’ESPN et a déclaré que le calendrier à venir se poursuivra, avec quelques changements.

L’UFC de samedi sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, se poursuivra sans fans après que l’État ait fermé de grands rassemblements. Un événement du 28 mars à Columbus, en Ohio, et une carte du 11 avril à Portland, en Oregon, se déplaceront à huis clos aux installations de l’UFC Apex à Las Vegas après que les gouverneurs de ces États respectifs auront émis des interdictions similaires. La carte du 21 mars à Londres, à partir de maintenant, procédera à l’admission des fans.

Ajoutez Bellator 241, presque seul dans le monde du sport, en procédant à Mohegan Sun Arena vendredi soir sur les terres tribales de Mohegan dans le Connecticut sans fans, et cela semble suggérer que le sport des arts martiaux mixtes en Amérique du Nord prend collectivement un «spectacle» doit continuer »et cherche à garder ses machines à contenu multimillionnaire en marche, uniquement sans les fans présents.

En surface, oui, absolument, avoir des cartes de combat devant des milliers de personnes en moins est évidemment mieux que de continuer comme d’habitude. Mais considérez également ceci: la NBA a coupé la prise après qu’un joueur ait été testé positif, sachant avec quelle facilité le virus peut être transmis dans un sport comme le basket-ball.

Considérons maintenant l’UFC de samedi soir sur ESPN + 28. Il y a 24 combattants représentant 12 pays sur l’événement. Les non-Brésiliens arrivent de partout dans le monde. Ils passent par des aéroports, séjournent dans des hôtels, effectuent des activités de la semaine de combat en étroite collaboration avec les membres du personnel de l’UFC en coulisses (qui, croyez-moi, en tant que quelqu’un qui a été sur ce rythme pendant 14 ans, font partie des les personnes les plus travailleuses et les plus douées que vous rencontrerez). Ils réduisent leur poids et affaiblissent ainsi leur système immunitaire. Et puis ils vont participer au combat.

Tout ce qu’il faut, c’est l’un de ces combattants roulant sur les tapis dans la salle de gym avec un combattant infecté se rendant au spectacle pendant la période d’incubation, devenant infectieux pendant la semaine de combat et déclenchant une réaction en chaîne.

Ensuite, le processus se répète dans une ville différente chaque semaine. Même si tous les événements se terminent à Las Vegas dans un avenir prévisible, la promotion apporte toujours une nouvelle équipe de combattants de partout.

Peut-être que l’UFC propose véritablement un processus de mise en place d’une politique tardive mais globale qui réfléchira réellement aux circonstances uniques de la situation – ce n’est peut-être pas le bon moment pour pénaliser financièrement les combattants pour leur poids manque, pour n’en nommer qu’un.

Mais à ce stade, tout ce qui pourrait arriver est trop tard pour changer la perception. L’UFC est déjà l’entité sportive qui a mis trop de temps à réagir face à une pandémie. Tout comme le président pour qui les souches blanches lui ont traîné les pieds, ce qui nous a tous mis dans le pétrin en premier lieu.

Il est plus que temps de commencer à donner une explication à ce sujet.

.