Coronavirus oblige ONE Championship à reporter tous ses événements d’avril

Le calendrier de UN championnat continue d’être affectée par la propagation du coronavirus.

Après avoir reporté ses derniers événements en mars, la promotion asiatique a annoncé qu’elle n’en organiserait pas non plus en avril. Pas derrière des portes closes.

Avec plus de 250 000 cas, l’Asie est l’un des continents les plus touchés par le virus, et c’est pourquoi les deux événements que l’organisation avait prévus à Singapour les 17 et 24 avril ont été reportés sine die.

“Malheureusement, ONE Championship a dû reporter ses événements à huis clos jusqu’en avril en raison de nouvelles restrictions imposées par COVID-19”, annonce Chatri Sityodtong à travers leurs réseaux sociaux. “Pour éteindre la croissance récente du coronavirus, le gouvernement de Singapour a judicieusement ordonné un arrêt partiel du pays, à compter de demain (7 avril), avec uniquement les services essentiels autorisés à fonctionner.”

Les deux prochains événements ONE auront lieu au cours de la première semaine de mai, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure la promotion sera dirigée vers eux.