Coronavirus PSA d’Israël Adesanya: un message encourageant la force

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a publié mercredi un message public encourageant la force pendant l’épidémie de coronavirus.

Dans une vidéo publiée sur diverses plateformes de médias sociaux, Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) a parlé de la pandémie mondiale et de la façon dont la vie des gens va changer au cours des prochaines semaines. Adesanya a prédit des résultats positifs et négatifs qu’il s’attend à voir.

“Je vais garder ça court et doux”, a déclaré Adesanya. «Ces quatre prochaines semaines vont faire et casser certaines personnes. Certaines personnes vont en sortir avec des problèmes d’alcool, des problèmes de drogue, des domestiques, des familles brisées. Ou certaines personnes vont en sortir avec de meilleures relations, couper tout le boeuf avec des membres de la famille et des amis, des compétences en cuisine, de meilleurs cerveaux, des corps plus sains, bla, bla, bla, bla, bla.

“Je ne suis pas votre gourou (explétif). Je ne suis que le champion de l’UFC. Les gens ont du poids. Parfois, ce que je dis fait la une des journaux. Restez forts car seuls les forts peuvent survivre à cela (explétif). »

Mercredi matin, le nombre total de cas mondiaux de COVID-19 avoisinait 440 000 avec plus de 19 600 décès, selon l’université Johns Hopkins. Aux États-Unis, les cas ont dépassé 53 000 et 700 décès.

