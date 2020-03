Cory Sandhagen dit que Dominick Cruz n’est pas intéressé à le combattre à l’UFC San Diego

Image: Cory Sandhagen sur Instagram

Cory Sandhagen dit qu’il ne combattra pas Dominick Cruz à l’UFC San Diego.

Il a été signalé que Cruz était intéressé à faire son retour lors de l’événement et Sandhagen s’est ensuite rendu sur Instagram pour dire qu’il avait signé le contrat. Maintenant, cependant, le concurrent en plein essor dit que l’ancien champion des poids coq n’est pas intéressé à le combattre.

«Je ne suis pas trop grand pour dire des choses en dehors du pouvoir de ce que je sais être vrai. Ce que je sais être vrai, c’est qu’il a demandé à se battre à San Diego et j’ai demandé un combat à l’un des trois gars devant lui, Yan, Moraes, Aljamain. Mais j’ai entendu que Cruz cherchait un combat, donc je suis comme oh parfait “, a déclaré Sandhagen à Aaron Bronsteter de TSN. «Je pensais que la main d’Aljamain était un peu blessée et je voulais obtenir quelque chose au plus tard en mai.

“Donc, je pense que l’UFC était à bord pour faire ce combat et ensuite je suppose d’après ce que je comprends, Cruz a également demandé à être sur cette carte de San Diego et ensuite je suppose qu’il a changé d’avis et ne voulait pas se battre sur la carte” ,” il a continué. «Vous pouvez interpréter cela comme bon vous semble, mais ce sont les informations que j’ai obtenues. Je ne pense pas que je me bats, c’est ce que je dis. “

Avec le combat contre Cruz, Cory Sandhagen a déclaré que l’UFC travaillait sur un nouvel adversaire mais ne pouvait pas encore dire qui c’était.

“Il y a un adversaire que nous allons probablement faire”, a-t-il déclaré. «Je ne sais pas encore combien je peux en parler. C’est probablement votre deuxième supposition de Dominick Cruz. “

Cory Sandhagen est actuellement classé quatrième au poids coq et a mené une séquence de sept victoires consécutives, dont une fiche de 5-0 à l’intérieur de l’Octogone.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.