Cory Sandhagen “excité” de combattre Aljamain Sterling mais ne pense pas que cela se produira à l’UFC San Diego

Cory Sandhagen a vu plusieurs adversaires et dates de son retour à l’action tomber au bord du chemin ces derniers mois, mais même lui ne pouvait pas prédire qu’une pandémie mondiale menacerait son prochain combat.

Le concurrent des poids coq parmi les cinq premiers a récemment accepté un affrontement avec Aljamain Sterling dans un combat qui devait avoir lieu lors de la prochaine carte UFC à San Diego le 16 mai. Immédiatement après la nouvelle du combat, Sterling a demandé à Twitter de nier il avait tout accepté en soulignant le blocage actuel à New York qui l’empêchait de s’entraîner pour se préparer à quiconque.

La date du combat semble être la plus grande préoccupation de Sterling par rapport à l’adversaire et Sandhagen sympathise avec lui car il a également été largement coupé de sa salle de sport dans le Colorado.

“D’après ma compréhension, cela a été convenu par nos deux parties”, a déclaré Sandhagen à MMA Fighting à propos du combat contre Sterling. «Je sais qu’Aljamain était excité de me battre contre moi, je sais que j’étais excité de le combattre. Je veux dire que honnêtement, ce qui me préoccupait le plus, c’était de trouver un adversaire que je pensais mériter pour moi-même. À ma connaissance, j’ai compris. Ce ne sera pas à la date à laquelle je le veux, mais là encore tout le monde passe par là.

«J’ai parlé à un copain aux Pays-Bas aujourd’hui et il me disait à quel point c’était fou. Je sais que moi et [Dan] Les putes sont un peu proches et il a dû fermer sa salle de gym. Le monde entier traverse cette situation, donc tout est simplement repoussé. Ça ne me dérange pas vraiment que ça ne se passe pas le 16 mai. »

À l’origine, Sandhagen devait revenir en janvier pour se battre contre l’ancien champion de l’UFC Frankie Edgar. Ce match s’est effondré après qu’Edgar a accepté une opportunité à court terme contre “The Korean Zombie” Chan Sung Jung en Corée du Sud.

Ensuite, Sandhagen s’est vu proposer un combat contre l’ancien roi des poids coq Dominick Cruz alors qu’il se prépare à participer à nouveau pour la première fois depuis 2016.

“Avec toute cette histoire de San Diego, [Cruz] a envoyé un message aux entremetteurs et a dit qu’il serait prêt », a expliqué Sandhagen. “Tout le monde à l’UFC était à bord avec moi et lui et j’ai fait un post essayant d’accélérer sa réponse parce que nous n’entendions rien de lui.

“Après avoir fait ce post, il a alors, je pense, dit à l’UFC qu’il n’allait pas être prêt d’ici là. Je ne sais pas quel genre de sens cela fait dans mon esprit, mais c’est ce qui m’a été transmis. En ce qui concerne Cruz ou Aljamain, je suis vraiment très content d’Aljamain. “

Selon Sandhagen, le combat avec Cruz visait plutôt une légende, mais maintenant il obtient un concurrent légitime dans la division des poids coq avec l’espoir que le vainqueur se battra pour le titre avant la fin de l’année.

“J’ai été pompé par Aljamain”, a déclaré Sandhagen. «Je pense que le combat de Dominick Cruz était quelque chose que je voulais faire pour moi-même simplement parce que je voulais ressentir ce que c’était que de me retrouver en face de quelqu’un que je regardais il y a 10 ans et qui m’a un peu entraîné dans le sport. Je voulais ressentir cela pour moi et s’ils voulaient me donner la possibilité de le faire, j’allais le saisir.

«Est-ce que je pense que Dominick devrait être dans la conversation pour le prochain coup de titre? Non, je ne pense pas qu’il devrait parce que je l’ai remplacé pour lui, quoi que ce soit il y a un an et demi [against John Lineker], C’est moi qui l’ai remplacé et je me bats depuis. Je travaille depuis lors, tout comme Aljamain. À mon avis, Aljamain et moi méritons beaucoup plus le discours du candidat que Cruz. »

Même si Sandhagen veut se battre en ce moment, il ne veut pas le faire contre l’avis des médecins et des experts de la santé, qui ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de tout rassemblement avec 10 personnes ou plus dans la même pièce en raison de la propagation de la coronavirus.

Bien qu’il ne reproche à aucun athlète de saisir l’occasion de concourir sur une prochaine carte UFC, Sandhagen dit pour lui et les gens autour de lui, il préfère éviter toute chance d’êtres infectés par COVID-19 juste pour qu’il puisse bats toi.

“Je suis du côté de ce qui est le mieux pour tout le monde et pas seulement de ce qui est le mieux pour les combattants”, a déclaré Sandhagen. «S’il y a des combattants qui doivent faire un chèque de paie juste après cela, ce que je comprends parfaitement, un chèque de combattant, vous ne pouvez pas vivre très longtemps, selon qui vous êtes. S’ils ont besoin de chèques tout de suite, c’est vraiment le bon moment pour le faire.

“Moi, moi-même – je suis dans un endroit où je n’en ai pas besoin tout de suite, donc je ne vais pas forcer le problème. Je veux dire que l’adversaire dont j’ai parlé est moi et Aljamain [Sterling] et New York est également en lock-out, donc je ne pense pas qu’Aljamain ait accès à des partenaires d’entraînement, à des gymnases, etc. “

C’est pourquoi Sandhagen est plus qu’heureux de repousser le combat avec Sterling à une date ultérieure afin que les deux combattants puissent être à leur meilleur lorsqu’ils s’affrontent.

“Je dirais qu’en ce moment, moi et Aljamain devons être vraiment responsables et prendre soin du problème que traverse le monde entier”, a déclaré Sandhagen. “Donc, rester loin des partenaires de formation est la chose responsable à faire, c’est ce que les experts disent que nous devrions faire. C’est ce que nous faisons. Nous ne pourrons pas nous entraîner pendant les trois prochaines semaines, du moins pour moi au Colorado, à New York, j’imagine que c’est bien pire.

«Moi et lui, nous nous battrons. Ce sera à une date différente. Nous devons tous les deux être à notre meilleur pour faire de notre mieux et faire de bonnes performances afin de prouver cela au reste du monde aussi. »