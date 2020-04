Cory Sandhagen partage son point de vue sur les récentes rumeurs de combat: «J’apprécie [Dominick] Cruz ne me traite pas de connard * le ‘

Cory Sandhagen est juste à la recherche d’un combat.

Invaincu à ce jour dans cinq matches de l’UFC, le poids coq à croissance rapide avait pour objectif de percer dans le top 5 du classement des prétendants lors de sa prochaine sortie, car son nom était lié à des affrontements potentiels avec Aljamain Sterling et l’ancien champion Dominick Cruz.

Aucun des deux combats ne s’est concrétisé, Sandhagen admettant qu’il était peu probable qu’une réunion le 16 mai avec Sterling à San Diego se produise (l’événement a finalement été annulé avec tous les autres événements de sports de combat en Californie en raison de problèmes de coronavirus) et Cruz a ensuite remis en question la façon dont loin le long de lui et Sandhagen étaient à un accord de combat.

Apparu sur le chat en direct de The A-Side vendredi, Sandhagen a eu sa propre opportunité de clarifier la situation et son compte était conforme à celui de Cruz.

“Aljamain et moi parlions de combats après avoir su que (Marlon) Moraes et (Petr) Yan avaient été réservés”, a déclaré Sandhagen. «J’étais donc tout à fait pour Aljamain. Ok, cool, c’est un bon combat, Aljamain est classé n ° 2, ça a du sens, les gens parlent de lui comme un prétendant, donc ça avait du sens. Ensuite, mon agent m’a dit que Cruz avait envoyé un message à (le marieur de l’UFC Sean) Shelby disant qu’il voulait revenir pour cette carte de San Diego. Que ce soit vrai ou non, c’est ce qui m’a été transmis. Shelby a dit que Cruz voulait revenir se battre à San Diego et que le combat le plus excitant aurait été moi et Cruz.

“Certes, je pense que j’ai été assez franc sur la façon dont Cruz m’a aidé il y a très, très longtemps, à me lancer dans les arts martiaux. J’ai été très ouvert à ce sujet. J’étais vraiment excité de le faire juste parce que je pense que ce serait tellement cool – Parce qu’il y a environ 10 ans quand je regardais le WEC, je regardais juste Cruz et c’était l’un de mes combattants préférés. Je me souviens d’être assis sur le canapé et d’être du genre: «Merde, voilà à quoi peuvent ressembler les combats? C’est cool. Ce n’est pas ce que je vois dans le casier de basket-ball quand je suis au lycée, tu sais? Ceci est différent. Je pense que ce serait cool pour le moi qui regardait Cruz à la télévision il y a dix ans de se tenir en face de lui dans la cage maintenant. Ce serait peut-être un rêve devenu réalité. »

Avec les informations qui lui ont été fournies par Shelby, Sandhagen a décidé de donner un coup de pouce à la réservation potentielle en rendant les discussions publiques sur les réseaux sociaux.

L’espoir était qu’il pourrait respectueusement convaincre Cruz de rendre le match officiel, mais ce n’était pas possible. Dans les 48 heures, le manager de Sandhagen lui a dit que Cruz ne se battrait pas du tout à San Diego et que le combat avait disparu.

Cruz a voulu dire clairement qu’il n’avait jamais dit non à combattre Sandhagen et que c’était plus à lui de poursuivre un affrontement avec Yan que les entremetteurs lui avaient précédemment mentionné. S’il est clair que quelque part en cours de route, le message est devenu confus pour toutes les parties impliquées, Sandhagen n’a aucune mauvaise volonté envers Cruz et est simplement heureux de ne pas se retrouver du mauvais côté de l’analyste de l’UFC.

“J’apprécie vraiment que Cruz ne se contente pas de m’appeler un imbécile et que, comme, ce que Shelby a dit était vrai ou autre”, a déclaré Sandhagen. “Donc, j’apprécie vraiment la façon dont il a répondu à cette question d’entrevue parce qu’il ne m’a pas simplement fait rôtir comme il en avait peut-être l’occasion. Parce que chaque fois que vous avez l’occasion de dire un récit sur quoi que ce soit dans ce sport, les gars vont aussi loin qu’ils le peuvent.

«Regardez Tony (Ferguson) et Khabib (Nurmagomedov). Je veux dire, Tony nourrit ce récit que Khabib s’est enfui et ceci et cela et c’est comme, ‘Mec, ce n’est pas vrai, mon frère.’ Khabib n’a pas peur de te combattre. Je sais que c’est le récit que vous nourrissez les gens et quelques personnes mordront qui sont vos grands fans, mais c’est un récit stupide. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Cela me semble idiot. Pourquoi voulez-vous jeter votre pair sous le bus comme ça? J’apprécie donc que Cruz ne m’appelle pas un connard pour avoir supposé que tout ce qu’on me disait était vrai. »