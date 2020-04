Cory Sandhagen prêt à remplacer Jose Aldo contre Henry Cejudo à l’UFC 250 “avec un préavis d’une semaine”

Même si Cory Sandhagen garde la tête froide en ce qui concerne sa position dans le classement des poids coq de l’UFC, il ne va pas non plus fuir une opportunité en or.

Avec le combat pour le titre de 135 livres à l’UFC 250 entre Henry Cejudo et Jose Aldo dans un peu plus d’un mois et la pandémie de COVID-19 plongeant le monde sportif dans le désarroi, rien ne garantit que Cejudo et Aldo se rencontreront à Sao Paulo comme prévu à l’origine, ou si le Brésilien Aldo sera même en mesure de se rendre au combat s’il devait être transféré aux États-Unis.

Les combattants de l’UFC doivent être prêts à peu près tout pour le moment et c’est pourquoi Sandhagen garde du poids pour l’émission du 9 mai. Si Aldo est absent, Sandhagen est prêt à le remplacer avec un préavis presque nul.

“Je suis prêt pour ce combat du 9 mai au cas où Jose ne pourrait pas rentrer aux États-Unis”, a déclaré Sandhagen lors du chat en direct de The A-Side vendredi. «Je serai prêt s’ils m’appellent sur préavis d’une semaine, je serai prêt pour ce combat. Ça craint de ne pas avoir de partenaire d’entraînement autre que ma copine, mais quand ils m’appellent, je ne veux pas être dans une position où je suis, non je ne peux pas parce que j’étais paresseux. Ça n’arrive pas, ça n’arrivera pas pour moi. “

Sandhagen a déjà le curriculum vitae d’un futur challenger pour le titre, avec une fiche de 12-1, y compris des victoires dans ses cinq apparitions à l’UFC. Après avoir terminé ses trois premiers adversaires à l’intérieur de l’octogone, il a remporté des victoires consécutives sur les vétérans Raphael Assuncao et John Lineker.

On pourrait faire valoir que Sandhagen, 27 ans, a déjà des arguments plus solides pour un tir au titre des poids coq qu’Aldo. Le poids plume le plus décoré de l’histoire du MMA, Aldo n’a pas réussi son premier combat à 135 livres lorsqu’il a abandonné une décision partagée serrée avec Marlon Moraes en décembre dernier.

Pourtant, la réputation d’Aldo l’a conduit à être la cible préférée de Cejudo, au grand dam de prétendants comme Aljamain Sterling et Petr Yan. Sandhagen pense qu’il était intelligent pour Aldo de risquer la chute au poids coq parce que son nom lui permettrait de clore sa carrière avec de grands combats. Il ne garde aucune rancune, d’autant plus qu’il ne se voit pas de toute façon dans cette place de concurrent n ° 1.

“Je n’allais pas être le prochain, donc je me fiche vraiment de savoir qui allait l’obtenir parce que je savais que je ne serais pas le prochain”, a déclaré Sandhagen. «Je savais que ma prise de vue allait être longue et je m’en fichais vraiment. Je sais que je suis probablement encore à un ou deux combats de lui. “

Si tout s’était déroulé comme prévu, Sandhagen aurait déjà eu la chance de se mesurer à un ancien champion de l’UFC. Un combat entre les poids coqs entre Sandhagen et l’ancien champion des poids légers Frankie Edgar a été réservé pour l’UFC Raleigh en janvier, mais Edgar a été appelé à sauver l’événement principal de l’UFC Busan un mois plus tôt après que Brian Ortega a été forcé de se retirer d’un combat avec Chan Sung Jung.

Cela laisse Sandhagen comme un homme étrange ou comme il le voit, victime de son propre succès quand il s’agit de faire signer des adversaires sur la ligne pointillée.

“Ce combat en janvier qui devait être avec Frankie était censé être mon parti de sortie”, a déclaré Sandhagen. «C’était censé être le combat de Urijah Faber contre Petr Yan. Les stars ne se sont pas alignées de cette façon, qu’est-ce que je vais faire, juste saliver et me plaindre? Je suis un combat à haut risque et une récompense très faible.

“Vraiment, il n’y a rien à blâmer que sur moi, moi-même, ne pas me faire un combat de récompense plus élevé, ce qui est 1) ma propre faute et 2) c’est juste la nature de la bête. J’étais censé combattre Frankie, ce n’est pas arrivé. J’étais censé me battre en mai contre Aljamain, cela peut ou non arriver. C’est juste la façon dont les étoiles s’alignent. Je ne trébuche pas dessus. Chaque jour, j’essaie juste de m’améliorer et j’ai beaucoup de confiance que si je continue à faire ça, je serai là où je suis censé être quand ça devrait arriver. “

Les étoiles pourraient s’aligner pour que Sandhagen affronte Cejudo plus tôt que tard, une situation qu’il accueille même si elle ne semble pas idéale à première vue. Sandhagen a vu d’anciens champions de l’UFC remporter leurs titres dans des circonstances imparfaites et c’est un exemple qu’il veut suivre à mesure que sa carrière évolue.

“Cela a été la situation pour beaucoup de grands gars et c’est pourquoi je pense que les compétences parlent plus fort que tous les mots et toutes les actions”, a déclaré Sandhagen. «Tant que je possède les compétences dont j’ai besoin et aussi longtemps que les opportunités se présentent et que je me mets en position de profiter de toutes ces opportunités, je sais que le bien viendra pour moi.

«Je me bats et je m’entraîne avec beaucoup de passion, je me réveille tous les matins et je me dis que je vais mieux aujourd’hui. Je sais que si je le fais pour le reste de ma carrière, il ne fait aucun doute qu’à la fin de celui-ci, je serai l’un de ces combattants légendaires. “