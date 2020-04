Cory Sandhagen vise le combat d’Aljamain Sterling en juin

Cory Sandhagen veut juste se battre.

Sandhagen (12-1 MMA, 5-0 UFC), l’une des meilleures concurrentes des poids coq à l’UFC, n’a pas concouru depuis août 2019, malgré sa bonne santé. Maintenant, au milieu de la pandémie de coronavirus, son sort dans les limbes continue.

Un combat entre Sandhagen et Aljamain Sterling était à un moment donné en préparation pour le 16 mai à l’UFC sur ESPN + 33 à San Diego. Cependant, le combat a fini par être trop court pour Sterling, qui venait de se blesser.

Actuellement, le champion des poids coq UFC Henry Cejudo devrait affronter l’ancien champion Dominick Cruz sur la carte de la promotion le 9 mai. Mais Sandhagen a dit qu’il ne pensait pas que le match avait beaucoup de sens.

“Je vois les choses de manière assez logistique de ce point de vue que j’aime le MMA”, a déclaré Sandhagen au MMA Junkie. «Je suis entré dans le MMA dans le but de combattre les meilleurs gars. J’étais dans l’hypothèse que c’est aussi ce que faisait l’organisation. Je ne pense pas que ces gars-là soient de mauvais combattants de toute façon, évidemment. Je ne pense pas que Cruz est un mauvais combattant, Cejudo est un mauvais combattant, ou aucun de ces gars-là n’est de mauvais combattants. Ce que je dirai cependant, c’est que sur le papier, j’ai le meilleur argument pour le prochain titre. »

Bien qu’il soit en désaccord avec l’idée que le champion se bat contre les meilleurs challengers disponibles, Sandhagen comprend que la popularité en dit long sur l’UFC. Seulement cinq combats dans son mandat avec la promotion, il sait que la longévité signifie beaucoup aux yeux de la promotion.

“C’est un peu frustrant, mais je comprends que l’argent en fait aussi partie”, a déclaré Sandhagen. “Je ne sais pas vraiment comment devenir suffisamment célèbre pour occuper ce poste. Je suppose que cela vient avec les combats et avec qui vous vous battez. Je ne le souligne pas trop. “

Si Cruz tombe avec une autre blessure et que l’UFC appelle Sandhagen avec une courte opportunité de combattre le 9 mai, le produit Team Elevation a déclaré qu’il n’aurait pas d’autre choix que d’accepter le combat.

“Quand un combat pour le championnat du monde arrive, vous dites oui”, a-t-il admis. “Peu importe que ce soit la mise en quarantaine, dès la sortie du canapé, quoi que ce soit – vous dites oui à ce combat. Je dirais oui à ce combat. Je fais baisser mon poids et je garde une forme modérée, mais je ne mets pas tous mes œufs dans le panier de ce qui se passe. Si cet appel arrive, je ne dirai pas non. “

Si le combat entre Cejudo et Cruz se poursuit comme prévu, Sandhagen espère revenir au combat contre Sterling. Il y a cependant une condition. Un résident du Colorado, Sandhagen, a déclaré qu’il voulait attendre que l’État abroge son ordre de rester à la maison.

“Je veux le combat contre Aljamain”, a déclaré Sandhagen. «J’ai déjà fait toutes mes études sur lui. J’ai l’impression d’avoir le plan établi. C’est juste une question de formation. Je leur ai dit que l’UFC va devoir faire des combats aussi souvent que possible lorsque la lumière au bout du tunnel commencera à se montrer.

«J’allais leur dire:« Écoutez, je vais me battre à chaque fois », juste parce que j’étais vraiment nerveuse. (Maintenant,) Je pense que la chose la plus intelligente à faire serait d’attendre que le verrouillage du Colorado soit terminé, afin que je puisse réellement commencer à toucher mes partenaires d’entraînement et pas seulement courir, soulever et frapper le Bob en bas. Je pense que le plus tôt dont je pourrais être satisfait est juin. »

Pour entendre l’interview complète avec Sandhagen, regardez la vidéo ci-dessous.

