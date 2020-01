Cotes des paris publiées pour la trilogie Conor McGregor contre Nate Diaz

Des cotes de paris ont été publiées pour une éventuelle trilogie entre les rivaux de longue date Conor McGregor et Nate Diaz.

McGregor a éliminé Donald Cerrone dans le tournoi principal de l’UFC 246 pour décrocher sa première victoire depuis une victoire de TKO en novembre 2016 sur Eddie Alvarez. Dès que McGregor a remporté le combat, le tirage au sort pour savoir qui sera son prochain adversaire a commencé, avec plusieurs grands noms dans les divisions poids léger et poids welter émergeant comme adversaires potentiels.

Le favori par excellence pour combattre McGregor ensuite est Jorge Masvidal selon les oddsmakers, avec le champion UFC des poids légers Nurmagomedov de près. Mais un autre adversaire potentiel est Diaz, et maintenant les cotes ont publié une ligne de paris pour un troisième combat potentiel contre McGregor juste au cas où il serait réservé.

Voici les cotes des paris pour McGregor vs. Diaz III selon BestFightOdds.com.

Événements futurs: Conor McGregor (-250) vs Nate Diaz (+175) https://t.co/VO30HT1Mz6 @TheNotoriousMMA @ NateDiaz209

– BestFightOdds (@BestFightOdds) 20 janvier 2020

Conor McGregor -250

Nate Diaz +175

McGregor s’est ouvert en tant que favori de pari -250, ce qui signifie qu’un pari de 250 $ vous rapporterait 100 $. Diaz a ouvert comme un outsider de paris +175, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ vous rapporterait 175 $.

McGregor et Diaz se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 196 en mars 2016. À l’époque, McGregor était le champion des poids plumes de l’UFC et était censé combattre Rafael dos Anjos pour le titre des poids légers de l’UFC. Mais dos Anjos s’est retiré à court préavis en raison d’une blessure et Diaz est intervenu à court préavis. Dans l’un des plus gros bouleversements de l’année, Diaz a soumis McGregor au deuxième tour via un étranglement à l’arrière.

McGregor et Diaz se sont ensuite rencontrés lors d’un match revanche à l’UFC 202 en août 2016, mais cette fois McGregor est sorti victorieux avec une victoire par décision majoritaire. Les deux sont liés à un troisième combat depuis des années, mais le moment n’est pas venu pour une trilogie. Mais maintenant, en 2020, avec McGregor et Diaz à la recherche d’adversaires, ce pourrait être le moment de le reconduire.

À qui mettriez-vous votre argent dans une éventuelle trilogie entre Conor McGregor et Nate Diaz?

