Cotes d’ouverture publiées pour Darren Till contre Robert Whittaker à l’UFC Dublin

La cote d’ouverture pour l’épreuve de force des poids moyens entre Darren Till et Robert Whittaker à l’UFC Dublin a été dévoilée.

Le combat très attendu entre ces deux titans de la division a été signalé pour la première fois il y a quelques jours, et depuis, les fans et les membres des médias ont salué la perspective de voir ce combat s’effondrer dans la capitale irlandaise.

Comme indiqué par Betting Insider Journal, les cotes d’ouverture de l’événement principal sont désormais accessibles au public.

En ce moment, Till est considéré comme le favori étroit de -125 pour sortir de Dublin avec sa deuxième victoire au poids moyen. Whittaker n’est pas trop loin derrière, même à des chances différentes, ce qui signifie que pour la plupart des fans, cela va toujours être considéré comme un coup de pouce.

Darren Till contre Robert Whittaker cotes:

Darren Till: -125

Robert Whittaker: Même

Whittaker vient de subir une défaite dévastatrice contre Israel Adesanya à l’UFC 243, où il a perdu son Championnat UFC des poids moyens de manière décisive. D’un autre côté, Till a récemment rebondi après deux défaites consécutives avec une victoire impressionnante sur Kelvin Gastelum lors de l’UFC 244.

Ces deux sont des attaquants dans l’âme et bien que nous ayons vu «The Gorilla» être un peu plus conservateur auparavant, en particulier contre Gastelum et Stephen «Wonderboy» Thompson, Whittaker est probablement le genre de combattant qui attirera à nouveau l’animal hors de lui. .

“Bobby Knuckles” ne semblait pas vraiment être particulièrement touché par la défaite elle-même contre Adesanya, mais il a dû se retirer de son combat contre Jared Cannonier récemment.

Le poids moyen est le type de division qui semble toujours assez solide avec de nombreux défis, et cela va certainement continuer si les livres de l’UFC se battent comme ça. Maintenant, tout ce que nous pouvons espérer, c’est que cet événement, le 15 août, avec de nombreux autres à travers le calendrier estival, reçoive le feu vert pour aller de l’avant.

Selon vous, qui gagnera lorsque Darren Till et Robert Whittaker entreront en collision à Dublin?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.