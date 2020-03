Cotes d’ouverture publiées pour le combat potentiel entre Conor McGregor et Justin Gaethje

Image via Daily Express / Sportsnet

On ne sait pas encore quand Conor McGregor retournera dans l’Octogone de l’UFC, ni qui il combattra à son retour. Cela dit, l’option la plus probable à l’heure actuelle semble être un combat entre la star irlandaise et l’ancien champion des World Series of Fighting Justin Gaethje.

Les cotes d’ouverture pour ce combat potentiel entre McGregor et Gaethje ont récemment été publiées par le paris sportifs BetOnline. Les cotes ont identifié McGregor comme un léger favori de paris à -180, ce qui signifie qu’un pari réussi de 180 $ sur l’Irlandais gagnerait 100 $. Gaethje, quant à lui, a été étiqueté comme un outsider +155, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ sur lui gagnerait 155 $.

Cotes d’ouverture pour Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) contre Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) via @betonline_ag pic.twitter.com/BKga6jnDJq

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 18 mars 2020

Ce combat McGregor contre Gaethje n’est pas encore officiel, mais c’est certainement une opportunité que Gaethje veut, et l’équipe de McGregor semble également intéressée.

S’adressant récemment à Ariel Helwani, l’entraîneur de McGregor, Owen Roddy, a exprimé son intérêt pour un combat entre McGregor et Gaethje le 11 juillet.

“C’est le plan, espérons-le”, a déclaré Roddy (via MMA Fighting). «Redonnez vie à l’UFC avec tous ces spectacles annulés et des trucs comme ça, je pense qu’un combat le 11 juillet ramènerait l’UFC à la vie et ramènerait tout le monde sur la bonne voie. Donc mes doigts sont croisés et je suis sûr que les autres doigts du monde sont croisés pour ce combat.

“Pour être honnête, mais vous savez, peut-être Gaethje”, a ajouté Roddy plus tard, discutant des adversaires potentiels pour McGregor. «On parle beaucoup de Gaethje. Je veux dire, c’est un combattant passionnant, Gaethje. J’aimerais le voir, je suis sûr que vous aimeriez le voir, et je suis sûr que le reste du monde aimerait le voir. Alors oui, potentiellement ça, mais pour être honnête, n’importe qui. Je sais que Conor est impatient de partir et tout le monde sera impatient de partir avant le mois de juillet. »

Un combat entre Conor McGregor et Justin Gaethje vous intéresse? Selon vous, qui gagnerait?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.