Cotes entourant l’événement principal de l’UFC 246

Conor McGregor contre Donald Cerrone met en évidence l’énorme carte de combat UFC 246 ce week-end, et McGregor entre dans le combat en tant que favori préféré, selon les oddsmakers de BetMGM.

McGregor et Cerrone se rencontreront au T-Mobile Arena de Las Vegas samedi. L’UFC 246 peut être regardé sur ESPN + et commence à 18 h 15. ET, mais la carte principale ne démarre pas avant 22 heures. ET.

McGregor (-334) entre avec un dossier de 21-4, tandis que Cerrone (+260) amène une marque de 36-13 avec un no contest.

Nouveau sur les paris sportifs? McGregor à -334 a laissé entendre une probabilité de 76,96% de probabilité qu’il sorte vainqueur aux yeux des cotes. Un pari de 100 $ sur lui pour gagner carrément renvoie un bénéfice de seulement 29,94 $ avec une victoire.

Pendant ce temps, Cerrone à +260 a impliqué une cote de 27,78% de chances de gagner. Une victoire, cependant, est beaucoup plus rentable. Une mise de 100 $ sur Cowboy rapporte un profit de 260 $ avec un bouleversement.

Les cotes de BetMGM considèrent la victoire de McGregor par KO / TKO ou la disqualification comme les scénarios les plus probables, plaçant la cote à -209; sur le même pari pour Cerrone, la ligne est à +800. McGregor par soumission arrive avec une longue cote de +2000, et un tirage / tirage technique arrive à +5000.

Quant à la durée du combat, les probabilités ne prédisent pas que celui-ci tiendra la distance. Ils ont une cote de +400 sur les cinq manches, tandis que -589 est la forte attente d’une durée inférieure à cinq. Moins de 2,5 tours a la plus courte cote sur une fin précoce, avec un score de -250. Les plus de 2,5 rounds entrent à +187.

