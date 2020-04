Court McGee de l’UFC revient sur 14 ans de sobriété

Court McGee a franchi une nouvelle étape dans sa guérison de la toxicomanie.

McGee (19-9 MMA, 7-8 UFC), qui a remporté la saison 11 de la série de téléréalité “The Ultimate Fighter” et fait partie de la liste de l’UFC depuis près d’une décennie, a atteint 14 ans de sobriété cette semaine. «The Crusher» a surdosé deux fois dans sa vie, mais a réussi à tourner son coin pour le mieux et à prospérer en tant que combattant MMA.

De plus, McGee a utilisé son histoire et sa plateforme pour aider les autres. Il a joué un rôle de premier plan en tant que conférencier et, en réfléchissant à son anniversaire, a apprécié cet aspect de son rétablissement (via