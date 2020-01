Covington tourne McGregor: “Soyons honnêtes”

En l’absence de deux jours pour la tenue du combat, il ne manque pas qui votre opinion sur Conor McGregor vs Donald Cerrone. Lequel des deux réussira? Comment se terminera le combat? Dans quel assaut? Tout le monde parle de ces questions et au MMA, ONE est ravi de recueillir leurs déclarations.

Covington tire sur McGregor

Nous le faisons maintenant avec Colby Covington, qui a récemment rencontré BT Sport pour parler de nombreux sujets, dont celui commenté.

“Je pars avec le ‘Cowboy’. Je pense que Conor a fait son argent et c’est tout. Soyons honnêtes, ceux qui ont regardé cette vidéo en ligne l’ont vu n’est pas capable d’abattre un vieil homme. Comment allez-vous éliminer le ‘Cowboy’? “

Le combattant américain toujours controversé se réfère à ce moment, par lequel l’Irlandais a été jugé, lorsque McGregor a frappé un vieil homme dans un bar parce qu’il ne voulait pas boire son whisky. Nous ne savons pas s’il avait l’intention de le démolir, mais “Chaos” le pense et ne pouvait pas.

Lecteurs, Covington tire sur McGregor. Ils sont d’accord?

Nous verrons ce qui se passe ce samedi 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas, dans le combat fulgurant du premier PPV 2020 du géant MMA, UFC 246.