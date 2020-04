Covington veut une revanche avec Usman ou prend sa retraite de Woodley

L’ancien champion par intérim des poids mi-moyens attend un retour dans l’octogone, mais il est convaincu qu’il ne s’intéresse qu’à deux confrontations potentiels: un revanche pour le titre poids welter avec Kamaru Usman, ou une confrontation à “Retirer” l’ancien champion Tyron Woodley.

Dans des remarques faites dans une interview avec le site Web de MMA Junkie, l’ancien champion par intérim de la division poids mi-moyens, il a indiqué que sa priorité restait d’avoir un match revanche contre Usman après une chute en 2019 dans le combat pour le titre à l’UFC 245.

Je veux ma revanche avec ‘Marty Fakenewsman’, il n’y a pas d’autre combat à faire. Nous avons des affaires inachevées. En raison de la façon dont le dernier combat s’est produit, tout le monde sait que je gagnais ce combat C’était mon combat jusqu’à Marc Goddard a pris une décision stupide d’arrêter le combat quand il n’était même pas près de finir. J’avais encore cinq ou dix tours sur moi. Je pourrais y aller toute la journée, je ne me lasse pas

Sur la possibilité d’être mesuré avec Woodley, le combattant controversé a souligné que s’il ne finalisait pas le match revanche contre Usman, fera de son mieux pour “mettre fin” à la carrière de Tyron. Woodley devait affronter Leon Edwards à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres avant que la pandémie mondiale COVID-19 ne mette fin à l’événement. Depuis lors, Woodley a tourné son attention vers Covington, qui s’est dit heureux de le combattre si sa revanche avec Usman ne se concrétisait pas.

Si je n’obtiens pas ce combat alors le seul autre combat qui aurait du sens pour moi est de mettre fin à la carrière de Tyron Woodley. Vous le voyez brisé comme suppliant de combattre quelqu’un. Je suis vraiment prêt à me battre aujourd’hui. S’il y avait un combat demain contre Woodley ou Usman, j’interviendrais et irais combattre ce combat et présenterais le meilleur Covington de Chaby Colby que vous ayez jamais vu. Je m’entraîne très dur.