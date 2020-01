“Cowboy” Cerrone blâme les fans affirmant qu’il a plongé à l’UFC 246 contre Conor McGregor

Donald “Cowboy” Cerrone n’a pas dit grand-chose à la suite de sa défaite de 40 secondes contre Conor McGregor à l’UFC 246, mais il a pris le temps de riposter contre une paire de fans affirmant qu’il avait plongé dans le combat.

Dans ce qui était déjà une pilule difficile à avaler après être tombé sur McGregor en mode de tir rapide, le vétéran de longue date de l’UFC a maintenant été contraint de répondre aux allégations de combat.

Jeudi, après avoir publié une photo sur Instagram, Cerrone a visé deux des commentaires affirmant qu’il avait pris de l’argent à perdre face à l’ancien champion de l’UFC en deux divisions lors de son premier combat en 15 mois.

“Plongez-vous, stupide mère de pute *”, a écrit Cerrone. «À qui pensez-vous parler? Obtenez une vie f * cking.

“Vous pensez que c’est drôle? Vous vous sentez comme si j’étais le genre d’homme qui vendrait mon âme? Rendez-moi service et ne me suivez pas si c’est ce que vous ressentez », a répondu Cerrone sur un autre compte.

Depuis qu’il a perdu le combat à l’UFC 246, Cerrone a été obligé de supporter une tonne de critiques concernant sa performance. Le commentateur d’ESPN, Stephen A. Smith, a déclaré qu’il était “assez dégoûté” de la sortie terne de Cerrone tout en ajoutant qu’il avait l’impression que le vétéran de 51 combats avait essentiellement quitté la cage contre McGregor.

Malgré la fin rapide du combat, Cerrone n’est certainement pas sorti indemne. Il a subi une fracture du nez et un os orbital cassé à la suite de l’assaut précoce de McGregor qui a arrêté le combat au premier tour.

Même avant le début de la soirée, Cerrone avait déjà défendu les accusations selon lesquelles il était payé pour perdre contre McGregor, qui est le plus gros tirage de l’UFC.

“Bon sang non, je ne m’incline pas”, a déclaré Cerrone à MMA Fighting. “Il y a un tas de merdes qui circulent, les gens me disent toujours:” J’ai entendu dire que vous êtes payé pour faire une plongée. “Il n’y aurait pas assez d’argent au monde pour que quelqu’un me paie pour faire une plongée. Je ne pourrais jamais me regarder dans le miroir si quelqu’un me payait pour plonger. Merde, ça n’arrive jamais.

«Je préfère me battre gratuitement que de prendre de l’argent pour perdre. Ce n’est pas moi. Je vais me battre comme je le fais à chaque fois. “

Parce qu’il a été emmené dans un hôpital local pour être soigné après le combat, Cerrone n’a pas parlé aux médias lors de la conférence de presse d’après-combat, et il n’a fait aucune autre déclaration en dehors des réponses sur Instagram.