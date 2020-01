«Cowboy» Cerrone: Conor McGregor devrait subir un «coup bas» avec un discours de poubelle pour me mettre sous la peau

Donald «Cowboy» Cerrone n’a jamais eu autant besoin de parler de détritus.

Aussi féroce qu’il puisse être à chaque fois qu’il participe à la compétition, le combattant avec le plus de combats et de finitions dans l’histoire de l’UFC ne voit tout simplement pas la nécessité de dégrader sa concurrence dans un souci de promotion. Il préfère toujours laisser ses poings parler pour lui.

Bien sûr, Cerrone a été impliqué dans des échanges enflammés dans le passé, peut-être plus particulièrement lors de son affrontement en 2011 avec Nate Diaz qui a vu le mauvais garçon de Stockton, en Californie, faire tomber le chapeau de cowboy de sa tête lors d’un affrontement particulièrement fougueux. Pour la plupart, cependant, Cerrone est resté même tempéré, même face au chahut le plus incessant.

À l’UFC 246, Cerrone affrontera sans doute le plus grand bavard de cette génération lorsqu’il rencontrera Conor McGregor le 18 janvier à Las Vegas. McGregor est devenu le plus gros tirage dans le sport en partie parce qu’il est toujours prêt à s’engager dans une guerre des mots avec ses adversaires rivalisant souvent avec le rappeur Eminem pour les éliminations les plus sauvages au micro.

Il a fait carrière grâce à des combattants qui ont anéanti verbalement comme Jose Aldo, Rafael dos Anjos, Eddie Alvarez, Floyd Mayweather et Jeremy Stephens.

McGregor s’est même mis dans la poussière avec Cerrone il y a quelques années alors qu’il était sur le point de concourir pour le championnat incontesté des poids plumes et que son futur adversaire était assis derrière lui sur scène. Après l’annonce de leur combat à l’UFC 246, l’échange entre Cerrone et McGregor a été rapidement déterré des archives comme une sorte de preuve d’une longue querelle de brassage.

Le seul problème est que Cerrone dit que cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

“C’est juste vous, les gars des médias qui creusent et pelletage pour qu’on les ramène”, a déclaré Cerrone en parlant de l’incident de MMA Fighting. “C’est tout ce qui était. Conor n’a rien dit de mal à mon sujet, alors tu dois aller te faire foutre. »

Cerrone fait valoir un argument valable, car même après que des rumeurs ont fait surface pour la première fois qu’un combat avec McGregor pourrait se profile à l’horizon, l’ancien ancien champion des deux divisions au franc-parler était remarquablement silencieux lorsqu’il s’agissait de servir des insultes.

En fait, McGregor n’a été que cordial envers «Cowboy» même après que le choc du Main Event a été officialisé. Peut-être que cela changera une fois que McGregor fera une interview ou fera une apparition lors d’une conférence de presse pour promouvoir l’événement, mais même alors, Cerrone ne s’attend pas à ce que tout ce qu’il dit se mette vraiment sous la peau.

«Il est le meilleur dans ce domaine. Il est le meilleur “, a déclaré Cerrone à propos de la conversation trash de McGregor. “Le truc, c’est que tu devrais vraiment descendre bas, parler de ma grand-mère ou de mon enfant et ensuite ça mettrait les choses à un autre niveau. Vous comprenez ce que je dis? Ensuite, je vais juste vous f * ck dans le hall d’entrée de type sh * t.

«Je ne pense pas que ça va jamais se passer comme ça. Il le comprend. Nous nous battons, il peut parler de tout ce qu’il veut, mais ne lâche pas. “

Cerrone rend à McGregor le même respect en ne traçant pas une litanie de problèmes juridiques qui hantent l’Irlandais de 31 ans depuis quelques années.

Bien que cela puisse servir de fruit bas pour une partie de l’opposition potentielle de McGregor à l’avenir, Cerrone ne voit tout simplement pas la nécessité de le mettre en place pour un combat qui devrait déjà avoir lieu dans quelques semaines seulement.

“Tout comme je ne dis rien de lui. Je m’en fous “, a déclaré Cerrone. «Il vit sa vie en se battant, c’est son truc. Je n’ai rien à dire à ce sujet. C’est son propre homme.

«Je vais essayer de rentrer là-dedans et de le mélanger avec lui. Je suis heureux de lui souhaiter la bienvenue. “