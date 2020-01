«Cowboy» Cerrone: «Je serais un misérable fils de pute si tout ce que j’avais à faire était de me réveiller et de m’entraîner»

Donald «Cowboy» Cerrone est le premier à admettre qu’il prend beaucoup de risques dans sa carrière de combattant, grâce à ses activités hors de la cage.

En 2018, l’ancien prétendant au titre de l’UFC a presque péri en faisant de la plongée souterraine. Ce fut l’un des moments les plus effrayants de sa vie. Et bien qu’il ait abandonné cette activité – pour le moment – il fait encore beaucoup de choses que l’on pourrait considérer comme dangereuses.

Qu’il s’agisse de monter à cheval, en motoneige ou en motocyclette, de participer à des matchs de paintball et de faire du vélo dans les montagnes entourant son ranch du Nouveau-Mexique, Cerrone ne reste jamais longtemps.

L’UFC a tenté d’empêcher Cerrone d’adopter ce type de comportement. Mais même avant l’une de ses plus grandes opportunités de carrière, une rencontre avec Conor McGregor le 18 janvier à l’UFC 246, il n’a pas arrêté. Profiter d’activités de plein air est le seul moyen pour lui de se préparer à un combat.

«Il y a des clauses [in my contract] comme je ne peux pas monter à cheval, mais je monte tout le temps à cheval », a expliqué Cerrone dans sa série documentaire« Plus qu’un cow-boy »sur Amazon. “Il y a un tas de choses dans la clause – vous ne pouvez pas conduire de motos, vous ne pouvez pas sauter de VTT – mais je ne me suis jamais présenté à un combat de ma vie. Je n’ai jamais manqué de poids. Je n’ai jamais été blessé et je n’ai pas réussi. J’ai été blessé et j’ai encore combattu, bien sûr. Mais je n’ai jamais appelé et dit: «Oh, je ne peux pas y arriver», ou vous m’appelez avec un adversaire et (je) dis: «Mec, je ne sais tout simplement pas si ce gars va vraiment travailler pour moi maintenant.’

“La réponse est toujours oui, et nous nous présentons et nous nous battons, donc je pense qu’ils ont juste laissé” Cowboy “être” Cowboy “, parce que je suis f * cking à venir quoi qu’il arrive.”

Les activités de plein air que certains pourraient considérer comme folles ou irresponsables sont les mêmes qui gardent Cerrone sain d’esprit. Il promet que le travail sera fait alors qu’il se prépare à affronter McGregor, mais il ne peut pas se concentrer sur le combat 24h / 24.

“Je serais un misérable fils de pute si tout ce que j’avais à faire était de me réveiller et de m’entraîner”, a déclaré Cerrone. «Va te coucher, pense à l’entraînement, ça me ferait traverser le toit. Lorsque vous êtes sur ces vélos de montagne, ou que vous jouez au paintball et que nous tirons sur les gars et que nous montons sur les chevaux, sur les motoneiges, c’est juste une libération.

“Vous laissez simplement tout le reste disparaître et vous vous concentrez uniquement sur ce moment ou sur la chose que vous faites, puis nous revenons et nous nous entraînons et nous continuons à jouer plus fort.”

Et même s’il adore se battre, Cerrone aime juste passer un bon moment, c’est pourquoi il a appris à satisfaire son propre plaisir avant tout.

“Je ne sais pas ce que signifie” jeudi à 10 heures “”, a déclaré Cerrone. «Faire un emploi du temps avec moi plus tard aujourd’hui est déjà assez difficile. Comme aujourd’hui, nous avions un programme d’entraînement, puis cela a été très vite annulé lorsque le soleil brillait à l’extérieur. Si le plaisir est impliqué, il l’emporte sur tout dans ma vie. »