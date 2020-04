“Cowboy” Cerrone: “Mon cœur est toujours blessé” à cause de la perte de Conor McGregor mais “Je continue à me battre”

Il n’y a aucun moyen de dire comment Donald «Cowboy» Cerrone pense de sa défaite face à Conor McGregor en janvier dernier.

L’événement principal de l’UFC 246 n’a duré que 40 secondes après que McGregor a pris Cerrone par surprise avec une série de frappes aux épaules qui l’ont étourdi presque immédiatement. L’ancien champion des deux divisions a ensuite tiré un coup de pied et un barrage de coups de poing qui ont finalement arrêté le combat.

Il y avait des rumeurs après la vedette à la carte que Cerrone avait subi des dommages au nez et à l’os orbital. Mais aucune des blessures physiques qu’il avait subies ne guérirait. C’était la tourmente émotionnelle qui était plus difficile à absorber, a déclaré Cerrone à MMA Fighting dans une interview à deux semaines de son retour en action contre Anthony Pettis à l’UFC 249 le 9 mai.

“Mon cerveau a définitivement été secoué par la coqueluche que j’ai prise en 40 secondes”, a-t-il déclaré mardi. «Mais je me sens bien. Mon œil s’est suffisamment guéri. Mon cœur est toujours blessé, mais c’est ce qui en fait un sport masculin. Nous allons là-bas et le découvrir. “

Le battage médiatique et l’attention entourant tous les combats de McGregor soulèvent finalement les enjeux pour ses adversaires. Le projecteur est évidemment plus lumineux, c’est pourquoi les analystes ont débattu pendant des semaines après l’UFC 246 de ce qui n’a pas fonctionné pour Cerrone cette nuit-là.

Quatre mois plus tard, Cerrone ne peut pas nier que la perte pique toujours, mais il le ressent à chaque fois qu’il échoue dans un combat.

“C’est la seule chose que vous pouvez faire, c’est de le sucer et de continuer à bouger”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas m’attarder là-dessus. Je ne peux pas rester assis et m’inquiéter de tout ça. J’ai eu mon moment. Je l’ai lâché, mais à la fin de la journée, je suis entré et je l’ai fait. Je me tenais avec l’un des meilleurs et je suis fier.

«Je suis fier de ce que je suis devenu dans le sport. Je suis fier en tant que père. C’est ce que je fais. Je donne de l’espoir aux gens et je continue de me battre. Voilà comment nous le faisons.”

Depuis ce combat, Cerrone aime passer du temps avec son fils tout en construisant un bar dans son ranch «BMF» au Nouveau-Mexique.

Il prépare actuellement des plans pour ouvrir sa propre brasserie. Mais cela a été interrompu maintenant qu’un combat à l’UFC 249 est en cours. Cerrone était plus qu’heureux de répondre quand il a reçu l’appel.

“J’étais prêt à me battre le 9 mai – c’est le plus tôt que j’étais prêt à partir”, a déclaré Cerrone. «À part ça, je ne pensais pas vraiment à me battre. Je viens de construire mon bar, j’ai pris quelques semaines de repos, j’ai traîné, mais je pensais probablement à vouloir me battre en juin ou juillet.

«Ils m’ont appelé au sujet des combats en mai, et je me suis dit:« Ouais, allons-y. »Pourquoi pas? Tout a fonctionné. »

Le combat avec Pettis donne non seulement à Cerrone une chance de revenir dans la colonne des victoires, mais c’est une occasion de venger une défaite antérieure sur son record. En 2013 à l’UFC sur FOX 6, Pettis l’a terminé par TKO au premier tour après un méchant coup de pied.

Bien sûr, Cerrone n’a aucune mauvaise volonté envers Pettis lors de leur précédente réunion. Mais il a l’impression que tout fonctionne en sa faveur avec la manière dont le match revanche s’est déroulé pour l’UFC 249.

“Perdre est nul, je me fiche de qui vous êtes”, a expliqué Cerrone. «C’est donc quelque chose que je veux récupérer. Dans l’attente de ce combat.

«C’est ma timonerie. Prendre des combats à court préavis, quand personne d’autre n’est préparé et mentalement je suis le plus fort. Je me sens bien. J’ai faim. Prêt à aller là-bas et à le faire. “