«Cowboy» Cerrone propose d’intervenir et de se battre à l’UFC 249 si nécessaire

C’est dimanche matin le 29 mars 2020, et en ce moment UFC 249: “Khabib vs Ferguson” se poursuit le 18 avril 2020, selon le président de l’UFC. Dana White. Il y aura pas mal de problèmes logistiques qu’il devra surmonter pour réussir l’événement à la carte (PPV). Les gouverneurs déclarent un «état d’urgence» face à la pandémie de coronavirus, et des protocoles de quarantaine stricts pourraient être en place d’ici la mi-avril.

Il y a aussi la question de faire entrer Khabib Nurmagomedov aux États-Unis … si c’est même là que le combat se déroule. Si la carte est déplacée à Abu Dhabi ou dans un endroit aussi éloigné, comment y amènent-ils Tony Ferguson et son personnel?

La Russie a annoncé la fermeture de ses frontières qui devrait entrer en vigueur le 30 mars 2020. Nous pensons que les restrictions de voyage ne feront qu’augmenter dans les prochaines semaines. Même avec les assurances constantes de White, les choses semblent au mieux tremblantes.

Mais s’il y a une chose sur laquelle l’UFC peut compter même dans les moments les plus difficiles, c’est que Donald Cerrone est disponible pour se battre si la promotion a besoin de lui. “Cowboy” a rendu l’offre explicite dans un post Instagram plus tôt cette semaine.

“155/170, j’attendrai l’appel!” Écrivit Cerrone.

Nous avons vu pour la dernière fois “Cowboy” à l’UFC 246 en janvier, où Conor McGregor l’a écrasé lors d’un blitz de premier tour. C’est trois défaites consécutives contre les trois meilleurs gars sous Khabib chez Lightweight, mais une réservation d’urgence pourrait remettre Cerrone dans le mix.

Les combats contre des poids légers pourraient positionner «Cowboy» pour participer à l’événement principal contre Khabib ou Ferguson si des problèmes liés à COVID-19 le forçaient à sortir de la carte. Il y a aussi un partenaire de danse volontaire pour lui au poids welter: Gilbert Burns vient de terminer sa victoire par KO au premier tour technique contre Demian Maia (faits saillants de la montre) et il a hâte de retourner dans la cage dès que possible.

Burns ressemblait au meilleur choix de l’UFC pour intervenir et combattre Tyron Woodley le 21 mars 2020, avant que cet événement ne soit annulé. White parle toujours d’empiler l’UFC 249 avec autant de combats importants d’autres cartes annulées que possible, il n’est donc pas clair s’il aurait besoin de Cerrone ou de Burns pour intensifier. Mais étant donné la difficulté inhérente à amener n’importe qui n’importe où en ce moment, nous sommes sûrs que le grand patron apprécie d’avoir des options de sauvegarde à portée de main.