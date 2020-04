Cowboy Cerrone revient sur la défaite de Conor McGregor à l’UFC 246 – “Je ne voulais pas être là”

Bien qu’il soit un favori de tous les temps, Donald Cerrone a été frappé ces dernières années par le fait que le vrai «Cowboy» apparaisse ou non la nuit du combat. C’est quelque chose que de nombreux adversaires de Cerrone ont interrogé à plusieurs reprises auparavant.

Récemment, cependant, Cerrone lui-même a admis ne pas toujours être au sommet de son art, quelle que soit la difficulté avec laquelle il essaye de se mettre au rythme. En fait, il a récemment déclaré que lors de son combat contre Conor McGregor à l’UFC 246 – le plus grand combat de sa carrière en arts matrimoniaux mixtes (MMA) – le mauvais gars s’est présenté à la cage, révélant qu’une fois la nuit de combat déroulée, il ne voulait pas être là.

“Donald est arrivé, Cowboy n’était pas là. Le mauvais type s’est présenté, ne pouvait pas se lancer, ne pouvait pas être excité, ne pouvait pas se faire virer, ne voulait pas être là », a déclaré Cerrone lors d’une récente interview avec ESPN.

“Le plus grand combat, toute l’attention, mon temps pour briller, je ne voulais pas être là. Merde, c’était un fou. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment changer ça, mais ça craint l’homme. “

McGregor a roulé à travers “Cowboy”, l’assommant en seulement 40 secondes du premier tour (voir ici), réussissant son retour très attendu tout en renvoyant Cerrone à la maison avec sa troisième défaite consécutive.

«Parfois, je me présente là-bas et je suis prêt, je suis excité et je suis prêt à partir, parfois j’y arrive et je me dis« Je ne veux même pas être ici. «Alors, je ne sais pas, aucune idée, j’aurais aimé avoir la réponse. Deux jours avant le combat, j’étais f *** comme, c’était juste difficile. Quand je suis arrivé là-bas ce matin-là, c’était comme «Mec, f ** k», je ne le sentais pas. »

Bien qu’il soit évidemment difficile pour Cerrone de faire la révélation, il a toujours une bobine de surbrillance empilée qui prouve que lorsque le vrai “Cowboy” apparaît et se montre, il est l’un des attaquants les plus dévastateurs du jeu. Trois défaites consécutives, cependant, ont forcé beaucoup de gens à se demander si les meilleurs jours de Cerrone (37) étaient derrière lui.

Cela étant dit, “Cowboy” tentera de faire taire ces sceptiques en se vengeant tant bien que mal d’Anthony Pettis lors du prochain événement UFC 249 de paiement à la vue (PPV) le 9 mai à Jacksonville, en Floride.