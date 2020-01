Cowboy: For Hire – Donald Cerrone rejoint Mark Wahlberg dans «Spenser Confidential» sur Netflix

Le poids welter de l’UFC, Donald Cerrone, a une année 2020 très chargée devant lui.

En plus de sa machine à sous UFC 246 contre Conor McGregor plus tard ce mois-ci à Las Vegas, “Cowboy” apparaîtra aux côtés de Mark Wahlberg et Winston Duke dans Spenser: Confidential sur Netflix, qui fait partie de l’univers “Spenser” rendu populaire dans les deux romans policiers et à la télévision.

Et puisque Spenser: For Hire était une grande partie de ma programmation d’action de la fin des années 80, qui comprenait également Hunter et Jake & The Fatman, je continuerai à regarder dans mon nez lors de cette dernière tentative de capitaliser sur le jus persistant d’une franchise existante.

Depuis le compte Twitter Netflix:

SPENSER CONFIDENTIEL: Mark Wahlberg retaille avec le réalisateur Peter Berg pour jouer un ex-flic, Spenser, qui emménage avec Hawk (Winston Duke), un aspirant combattant du MMA avec sa propre feuille de rap. Entre les rondes de gym, les railleries du duo se transforment en confiance, et elles s’associent pour résoudre un double homicide.

Rien de révolutionnaire ici, mais je vais probablement le regarder de toute façon.

Berg a dirigé Wahlberg au point milliaire 22, entre autres, qui mettait également en vedette l’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Ronda Rousey. On ne sait pas encore quel rôle Cerrone devrait jouer, mais cela inclut sans aucun doute quelque chose en rapport avec le MMA.

Une victoire sur McGregor contribuerait également grandement à promouvoir le prochain spectacle, prévu pour une première le 6 mars. Spenser: Confidential met également en vedette Post Malone, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bokeem Woodbine et Cassie Ventura.