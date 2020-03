Craignant le Coronavirus, Dana White confirme l’achèvement de l’UFC 248

Dana White

UFC 248 suivre comme prévu pour demain dans le T-Mobile Arena malgré un cas de coronavirus dans le sud de Nevada

L’organisation a confirmé ce soir qu’il n’y avait aucun changement dans l’événement.

“Comme pour tout événement UFC, notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos fans, athlètes et personnel”, dit le communiqué. “Nous surveillons la situation de près avec nos partenaires locaux et notre équipe médicale, et nous suivons les directives recommandées par le Southern Nevada Health District et le CDC.”

“Nous encourageons également nos fans à observer les précautions de santé de bon sens suggérées par le CEMD, comme se laver fréquemment les mains et rester à la maison si vous êtes malade.”

L’épidémie a entraîné des modifications du calendrier de États Unis comme à l’international, plusieurs événements L’Europe aura lieu sans présent public.

Au président de UFC, Dana White Il a été interrogé sur les projets de tenue de l’événement lors de la conférence de presse de l’UFC 249 cet après-midi.

“En ce qui concerne la sécurité des combattants et des fans, nous sommes toujours inquiets”, Dit White. «Nous y réfléchissons depuis des semaines. Je ne sais pas quoi dire d’autre, mais nous n’annulerons pas l’événement. »

UFC 248 il se tiendra demain au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada