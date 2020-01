Cris Cyborg «béni» pour remporter le quatrième titre majeur du MMA

INGLEWOOD, Californie – Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué au fil des ans, Cris Cyborg n’a jamais été du genre à se vanter ou à se vanter. Au cours d’une séquence de 20 victoires consécutives au cours de laquelle elle a remporté trois championnats majeurs, elle s’est contentée de laisser les autres chanter ses louanges.

Samedi soir, Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a battu Julia Budd par TKO de quatrième ronde dans l’événement principal du Bellator 238 au Forum pour remporter le titre poids plume de la société.

La ceinture Bellator a été ajoutée à un étui de trophée de carrière qui comprend également des ceintures dans Strikeforce, Invicta FC et l’UFC. Et alors que Cyborg n’est toujours pas du genre à se vanter, elle était prête à admettre qu’elle a laissé un impact indélébile sur le sport.

“Je ne pensais jamais que cela allait se produire”, a déclaré Cyborg aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la conférence de presse d’après-combat du Bellator 238. «Quand je commence, j’ai un rêve. J’ai un rêve que je veux faire de mon mieux. Une chose que j’ai dans mon cœur, je veux prouver que les filles peuvent se battre comme les gars. Nous pouvons être violents, nous pouvons être techniques, vous pouvez faire aimer les gens et regarder vos combats. … Je suis reconnaissant. Je me sens béni d’avoir l’opportunité de détenir quatre titres. »

Cyborg, qui a dit qu’elle s’était cassé le nez deux semaines avant le combat, a expliqué pourquoi chaque championnat avait un sens.

La ceinture Strikeforce a été remportée par Gina Carano en 2009 lors du premier grand événement de MMA marqué par un combat de femmes. Le titre Invicta est venu au cours d’une période difficile de sa carrière. La ceinture UFC, malgré toute son acrimonie avec l’entreprise, a représenté une victoire car elle a établi sa catégorie de poids dans la promotion.

“Je pense que chaque ceinture est quelque chose de spécial pour moi”, a déclaré Cyborg. «La première, Strikeforce, est la première division poids plume, (le président de Bellator) Scott Coker fait 145 livres. Invicta, je viens d’une période difficile de ma carrière et tout le monde a dit: «Elle doit prouver (elle-même), elle doit prouver», et ils viennent, et je me bats pour la ceinture Invicta.

«Et l’UFC, nous faisons la différence. Nous faisons l’histoire. J’ai ma division là-bas; ils n’ont jamais voulu m’y avoir. Mes fans m’y ont mis. J’ai réduit le poids deux fois pour 140. Je me suis presque tué, mais nous faisons l’histoire. Maintenant, ils l’ont. Et maintenant Bellator. “

Cyborg n’était pas prête à l’appeler après sa victoire, disant qu’elle se contentait de laisser Coker gérer les choses à partir de là. Pour l’instant. elle va prendre un peu de temps pour apprécier le moment.

“Parfois, vous faites quelque chose de bien pour les gens, et je vais les changer pour toujours”, a déclaré Cyborg. «C’est le plus important pour moi. Tenir la ceinture comme symbole est sympa. Les gens l’adorent et je l’aime bien différemment, mais pour moi, c’est juste un symbole. »

