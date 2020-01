Cris Cyborg cherche à entrer dans l’histoire en tant que premier «champion du Grand Chelem» du MMA

Image: Cris Cyborg sur Instagram

Cris Cyborg sait qu’elle sera l’un des grands mais au Bellator 238, elle peut encore cimenter son héritage.

Dans l’événement principal, Cyborg fait ses débuts avec Bellator et affronte Julia Budd pour le titre poids plume. Si elle gagnait, elle deviendrait la première personne à remporter des ceintures dans Strikeforce, Invicta, UFC et Bellator. Ou, comme l’appelle Cyborg, un «champion du Grand Chelem».

“Pour moi, tenir ces quatre ceintures serait quelque chose de spécial”, a déclaré Cyborg à BJPENN.com. «Cela signifierait toutes les époques de ma carrière. Il fut un temps où Strikeforce était le plus grand endroit pour WMMA. Scott Coker a construit des stars comme moi, Ronda [Rousey], Miesha [Tate], Amanda Nunes et RDA [Germaine de Randamie]. Une fois Strikeforce fermé, Invicta est devenue la première organisation pour les femmes. Ils avaient des stars comme Michelle Waterson, Paige VanZant, Claudia Gadelha, Aspen Ladd et Rose Namajunas faisant une nouvelle génération de talents.

“Je n’aurais jamais imaginé pouvoir me battre à l’UFC”, a ajouté Cyborg. «Quand ils ont finalement fait la division poids plume et que j’ai mérité mon coup de feu à leur titre mondial après deux coupes incroyablement difficiles à 140 livres, j’ai eu l’impression d’avoir surmonté l’impossible de faire la division pour toutes les femmes qui voudront concourir en toute sécurité à l’avenir sans réduction de poids extrême. Avec Bellator, je les considère comme ayant la seule véritable division poids plume dans le sport. Outre Julia Budd, ils ont Arlene Blencowe, Cat Zingano, Sinead Kavanagh et plusieurs autres combattantes classées dans le top 10 mondial à 145 livres. Je veux entrer dans l’histoire en tant que seul champion du Grand Chelem en MMA. »

Si Cris Cyborg pouvait le faire, elle deviendrait l’un des meilleurs combattants MMA de tous les temps, quel que soit son sexe. Pourtant, elle sait que son héritage est établi même si elle échoue contre Budd. Maintenant, il s’agit de faire des combats qui divertissent ses fans.

«Je pense que mon héritage est établi. Mes fans veulent me voir me battre. Je suis motivée à me battre », a-t-elle expliqué. «J’ai fait beaucoup d’histoire dans ma carrière. Et j’aimerais continuer à transformer mes rêves en souvenirs et à donner aux fans des combats qui les divertissent. »

Où pensez-vous que Cris Cyborg se classerait parmi les GOAT du MMA si elle devenait une soi-disant championne du Grand Chelem?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.