Cris Cyborg cherche à graver son héritage dans la pierre lors des débuts de Bellator

Au Bellator 238, le samedi 25 janvier, Cris Cyborg défiera Julia Budd pour le titre poids plume Bellator. Quand elle entrera dans la cage Bellator pour la première fois, Cyborg ajoutera une autre promotion MMA de classe mondiale à son CV, qui comprend déjà l’UFC, l’Invicta FC et Strikeforce. Elle se réunira également avec son ancien patron, Scott Coker.

Beaucoup a été fait au sujet de la relation entre Cyborg et le président de l’UFC Dana White, car les deux étaient en désaccord depuis plusieurs années, et ne semblaient pas être d’accord quand elle était avec l’entreprise. Alors que l’UFC était certainement la plus grande scène de la marque mondiale de Cyborg, elle s’était déjà cimentée comme l’un des plus grands combattants de tous les temps, et travailler avec un visage familier dans Coker devrait également apporter une bouffée d’air frais.

Dès qu’Amanda Nunes a choqué le monde MMA avec sa victoire sur Cyborg à l’UFC 232 en 2018, il semblait que le chapitre avait été écrit, et Cyborg allait se diriger vers une nouvelle maison. Après une victoire sur Felicia Spencer, Cyborg est devenu un agent libre et a finalement signé avec Bellator.

Depuis le combat de Cyborg, l’UFC a pleinement soutenu Amanda Nunes (à juste titre) alors qu’elle détient deux titres dans la promotion, mais dans un sport où “qu’est-ce que tu as fait pour moi récemment?” Est crié beaucoup plus qu’il n’est chuchoté, Cyborg a la chance de rappeler à ses détracteurs exactement de quoi elle parle.

En tant que champion inaugural des poids plumes à l’UFC (deux défenses de titre), champion inaugural des poids plumes de l’Invicta FC (trois défenses de titre) et champion inaugural des poids plumes de Strikeforce (deux défenses de titre), le CV de Cyborg regorge de réalisations historiques.

Il n’y a aucun argument que Bellator et l’UFC sont deux des promotions de haut niveau dans le monde, mais l’une se sentira complètement différente de l’autre lorsque Cyborg fera ses débuts. Alors que l’UFC l’a poussée, ils ont attendu trop longtemps pour la faire entrer et les fans ont été privés de la confrontation de rêve entre l’ancienne championne Ronda Rousey et Cyborg. Au lieu de cela, l’UFC a passé du temps à essayer de bâtir sa renommée en refusant de construire la division poids plume, en se battant avec n’importe quelle femme qui s’inscrirait, et en somme, elle a affronté deux adversaires de haut niveau dans l’ancienne championne Holly Holm et les Nunes susmentionnées.

Avec Scott Coker qui dirige l’émission à Bellator, Cyborg aura l’occasion de rappeler aux fans et aux critiques qui elle est. En face d’elle dans la cage sera une championne de Julia Budd que Bellator a poussé et soutenu, et si elle peut entrer et obtenir une victoire lors de ses débuts promotionnels, Cyborg aura toutes les mains pour la pousser sur le devant de la scène.

Scott Coker n’a jamais ignoré le talent et a toujours parlé en très haute estime de Cyborg, quelque chose qu’elle méritait à chaque étape de sa carrière. En se remettant en affaires, Coker et Cyborg sauront exactement ce dont chacun a besoin pour atteindre non seulement le succès ultime, mais aussi pour développer ses marques respectives. Au lieu que Cyborg travaille pour une promotion, elle va maintenant travailler avec une promotion qui non seulement l’a accueillie à bras ouverts, mais a également mis en place le tapis rouge pour elle.

Elle a un adversaire respectable qui ne sera pas une tâche facile et qui montre à elle seule le respect que Cyborg mérite dans ses débuts avec Bellator. Elle est en tête d’affiche de la carte de combat au Forum, et gagner ou perdre, Cyborg a reçu son étape méritée. En cas de victoire au Bellator 238, il y aura plus pour Cyborg qu’une simple ceinture, et il y en aura plus pour Bellator MMA qu’un simple nouveau champion.

C’est peut-être un cliché, mais un match fait au paradis est le moyen idéal pour décrire ce qui se passe avec Cris Cyborg et Bellator. L’adversaire, la scène et le marketing, c’est ce que Cyborg a mérité tout au long de sa carrière, et c’est ainsi que les fans devraient se souvenir de son héritage.

La possibilité de devenir championne dans une quatrième promotion est quelque chose qui ne peut jamais être retiré à Cyborg, et si elle peut saisir l’occasion, il ne fait aucun doute que son héritage sera gravé dans la pierre pour toujours.

Le Bellator 238 ne se contente pas d’accueillir Cris Cyborg, il ne donne pas seulement à Julia Budd le plus grand test de son règne en titre, et il ne se contente pas de réunir Cyborg et Coker, il y en a beaucoup plus pour toutes les parties impliquées. Au Bellator 238, l’héritage de Cyborg pourrait non seulement être inscrit dans l’histoire, mais la championne à trois promotions peut rappeler aux fans, ce n’est pas «qu’avez-vous fait pour moi récemment?», Il s’agit de la légendaire qu’elle a portée avec elle à chaque étape du chemin .

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/01/2020.