Cris Cyborg considère la perte de Nunes comme un «cadeau de Dieu», prêt pour un nouveau chapitre de carrière au Bellator 238

L’ère de Cris Cyborg dans les êtres Bellator MMA plus tard dans la soirée (sam. 25 janvier 2020) au Bellator 238 en direct sur DAZN depuis l’intérieur du Forum à Inglewood, en Californie, en tant qu’ancienne championne des poids plumes de l’UFC, Strikeforce et Invicta FC, elle fait ses débuts contre la titulaire de 145 livres Julia Budd dans l’événement principal.

Cyborg est largement considérée comme l’une des meilleures combattantes de l’histoire du sport. Avec trois titres mondiaux majeurs à son actif, il est difficile de dénigrer les réalisations de la légende brésilienne, même si elle a été éliminée en 51 secondes par la championne de l’UFC Amanda Nunes il y a seulement 13 mois.

Après sa désagréable rupture avec l’UFC l’année dernière, Cyborg a perdu peu de temps à conclure un accord record avec Bellator MMA et à retrouver l’ancien promoteur Scott Coker. C’est un geste qui la prépare immédiatement à un combat pour le titre avec Budd et lui permet d’effacer l’ardoise de sa perte infâme contre Nunes.

“Je sens dans mon cœur que cette perte est le cadeau de Dieu”, a déclaré Cyborg à MMA Junkie plus tôt cette semaine. «Parce que si cela ne s’était pas produit, je ne serais pas ici maintenant. Et maintenant, je suis tellement heureux pour ce nouveau chapitre, une nouvelle ère pour moi. Je suis tellement content à Bellator. Sinon, je devrais rester malheureux et lutter chaque jour. Et maintenant je suis content ici, tu sais? Maintenant, je me concentre sur l’entraînement, le combat. »

Cyborg, 34 ans, cherche à faire sensation dans le Bellator MMA, à battre Budd à son arrivée ce soir au Bellator 238 et à devenir le premier combattant à remporter quatre titres mondiaux majeurs (UFC, Strikeforce, Invicta FC et Bellator). Ce serait un exploit incroyable d’ajouter à son CV déjà vêtu de fer, mais Cyborg cherche à tirer encore plus de son crossover Bellator qu’une simple ceinture d’or.

“Je pense que la ceinture signifie beaucoup pour moi, pour moi, soyez simplement reconnaissant d’avoir une ceinture autour de moi”, a déclaré Cyborg. «Pour moi, utiliser cette plateforme pour partager ma foi et toucher le cœur des gens et faire ce que j’aime faire. Tu sais? Cette ceinture est importante pour toucher le cœur des gens, je vais leur tenir la main pendant longtemps. “

Cyborg a beaucoup de potentiel dans sa nouvelle maison et Coker lui donne les clés de la ville pour essayer de faire avancer les choses. Tout commence avec Budd ce week-end au Bellator 238. Cyborg est un grand favori pour remporter le combat pour le titre de 145 livres, mais Budd a remporté 11 combats d’affilée et n’a perdu que Nunes et Ronda Rousey dans sa carrière professionnelle.

La carte principale du Bellator 238 commencera à 22 heures. ET sur DAZN avec des matchs sous-cartes «Prélims» à 19 h. ET. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play pour l’intégralité de la carte Bellator MMA.