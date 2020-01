Cris Cyborg dit qu’elle est heureuse à Bellator après s’être sentie comme une «esclave» à l’UFC

Image via @ufc sur Instagram

Cris Cyborg est très heureux de se battre pour Bellator.

Cyborg a eu un public qui s’est disputé avec l’UFC après sa défaite par KO contre Amanda Nunes au Forum. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Cyborg ne voulait pas du match revanche de Nunes alors que le Brésilien affirmait que c’était le cas.

Après la victoire de Cris Cyborg sur Julia Budd pour devenir la championne des poids plumes de Bellator, elle a révélé qu’elle était heureuse de perdre contre Nunes car cela lui avait donné la chance de signer avec Bellator. Elle sait que si elle a gagné, elle serait toujours une combattante de l’UFC et continuerait à se sentir comme une esclave dans l’UFC.

“Quand j’ai perdu ce titre, je suis sorti de la cage, je ne me sentais pas triste”, a expliqué Cyborg lors d’un entretien avec des journalistes après le Bellator 238 (via MMA Fighting). “Je parle vrai. J’ai l’impression que quelque chose est sorti de mon dos, je suis allé là-bas, j’ai fait une interview, je sais que tous les murs ont les écrits, je me suis souvenu de chaque partie [of fighting at The Forum], J’ai fait l’interview, et je n’étais pas triste.

«J’ai l’impression que tout se passe pour une raison. Si je n’ai pas perdu cette ceinture ce jour-là, je n’étais pas ici maintenant champion de Bellator. Ici je suis content. Là, je n’étais pas content. Je travaillais, je me sens esclave et je n’étais pas content. Ici, je suis heureux, quelque chose que je choisis d’être. “

Maintenant, avec Bellator, les émotions sont complètement différentes. Elle est heureuse de se battre pour la promotion et de renouer avec Scott Coker.

“Je suis vraiment heureux de travailler avec Bellator”, a déclaré Cyborg. «C’est ma nouvelle maison. Une nouvelle ère. Je n’ai aucun problème autour. Le patron veut travailler avec les combattants. Je n’ai aucun problème. Je suis très reconnaissant d’être ici pour travailler pour Bellator. »

Au final, Cris Cyborg est très heureux de se battre à Bellator et d’être le champion poids plume.

Que pensez-vous de Cris Cyborg disant qu’elle se sentait comme une esclave à l’UFC? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.