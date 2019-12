Cris Cyborg est «la plus grande combattante de tous les temps», déclare Scott Coker

La présidente de Bellator, Scott Coker, a déclaré que Cris Cyborg était «la plus grande combattante de tous les temps» avant son combat pour le titre contre Julia Budd.

Cyborg a un record incroyable de 21-2, 1 NC dans sa carrière de MMA et n'a pas perdu un combat entre ses débuts en MMA en 2005 et 2018, quand elle a été éliminée par Amanda Nunes à l'UFC 232. Depuis, elle a ramassé un autre victoire dominante sur Felicia Spencer dans l'Octogone avant une dispute avec le président de l'UFC, Dana White, qui l'a vue devenir agent libre et signer avec Bellator.

Le passage à Bellator réunit Cyborg avec Coker, qui était son promoteur dans Strikeforce au plus fort de sa carrière au début des années 2010. Coker dit que malgré la défaite contre Nunes l'année dernière, il croit toujours que Cyborg est la plus grande combattante de tous les temps.

Voici ce que Coker a dit cette semaine dans une mêlée médiatique devant Bellator Japon.

«Cyborg est la plus grande combattante de tous les temps. Je me fiche de ce que quelqu'un dit. J'étais là aussi au début, j'ai tout vu se dérouler, et c'est un environnement bien différent aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Mais je sais qui domine depuis 10 ans et qui détruit des gens depuis 10 ans. Dans 10 ans, nous pourrons avoir une conversation différente, voir jusqu'où peuvent aller différentes femmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez la plus grande combattante de tous les temps contre Julia Budd », a déclaré Coker.

Cyborg cherchera à devenir la première combattante de l'histoire du MMA à remporter un titre à l'UFC, Bellator, Strikeforce et Invicta FC lorsqu'elle combattra Budd au Bellator Los Angeles en ce moment. Si elle peut le faire, elle pourrait faire reculer le vote populaire pour qu'elle soit la chèvre féminine, car de nombreux fans semblent maintenant se ranger du côté de Nunes après avoir battu Cyborg en tête-à-tête l'année dernière. Là encore, beaucoup seront d'accord avec Coker et toujours du côté de Cyborg.

Êtes-vous d'accord avec Scott Coker que Cris Cyborg est la plus grande combattante MMA féminine de tous les temps?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/12/2019.